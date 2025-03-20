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Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии - РИА Новости, 20.03.2025
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18:05 20.03.2025 (обновлено: 18:12 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/indoneziya-2006271734.html
Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии
Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии - РИА Новости, 20.03.2025
Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии
Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии, несколько человек пострадали, сообщает индонезийский портал Beritasatu. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:05:00+03:00
2025-03-20T18:12:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии, несколько человек пострадали, сообщает индонезийский портал Beritasatu.В четверг вечером в Индонезии начались массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной. В Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны, полиция применила водометы."Массовая демонстрация против закона о военных подавляется ​​полицией. Участников демонстрации оттеснили от здания парламента. Ранее студенты ворвались на территорию парламента, сломав забор перед главными воротами", - сообщает издание.Протестующие студенты, а также представители гражданского общества были вынуждены отступить, встреченные полицейскими автомобилями с водометами.По данным местных СМИ, несколько человек получили травмы во время демонстрации. Точное число пострадавших на данный момент не называется, однако участники протеста - в основном представители студенчества - активно делятся в соцсетях информацией о последствиях столкновений с полицией, призывая правозащитников вмешаться.Ранее в четверг парламент Индонезии официально принял спорную поправку к закону об индонезийских вооруженных силах, расширив список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Противники поправки опасаются, что это может привести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав человека со стороны военных.
https://ria.ru/20250319/stambul-2006004151.html
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Массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в Индонезии
Массовые демонстрации против спорного законопроекта, расширяющего полномочия военных, начались в Индонезии. Парламент страны в четверг принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Недовольные нововведениями считают, что это может закончиться злоупотреблениями властью и нарушениями прав человека. В Джакарте протестующие сломали ограждения комплекса зданий парламента, полиция применила водометы. На видео демонстранты скандируют "революция".
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в мире, индонезия, джакарта
В мире, Индонезия, Джакарта
Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии

Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии, есть пострадавшие

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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии, несколько человек пострадали, сообщает индонезийский портал Beritasatu.
В четверг вечером в Индонезии начались массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной. В Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны, полиция применила водометы.
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19 марта, 16:23
"Массовая демонстрация против закона о военных подавляется ​​полицией. Участников демонстрации оттеснили от здания парламента. Ранее студенты ворвались на территорию парламента, сломав забор перед главными воротами", - сообщает издание.
Протестующие студенты, а также представители гражданского общества были вынуждены отступить, встреченные полицейскими автомобилями с водометами.
По данным местных СМИ, несколько человек получили травмы во время демонстрации. Точное число пострадавших на данный момент не называется, однако участники протеста - в основном представители студенчества - активно делятся в соцсетях информацией о последствиях столкновений с полицией, призывая правозащитников вмешаться.
Ранее в четверг парламент Индонезии официально принял спорную поправку к закону об индонезийских вооруженных силах, расширив список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Противники поправки опасаются, что это может привести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав человека со стороны военных.
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