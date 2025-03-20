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Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии

Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии - РИА Новости, 20.03.2025

Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии

Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии, несколько человек пострадали, сообщает индонезийский портал Beritasatu. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:05:00+03:00

2025-03-20T18:05:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Полиция оттеснила протестующих от здания парламента Индонезии, несколько человек пострадали, сообщает индонезийский портал Beritasatu.В четверг вечером в Индонезии начались массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной. В Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны, полиция применила водометы."Массовая демонстрация против закона о военных подавляется ​​полицией. Участников демонстрации оттеснили от здания парламента. Ранее студенты ворвались на территорию парламента, сломав забор перед главными воротами", - сообщает издание.Протестующие студенты, а также представители гражданского общества были вынуждены отступить, встреченные полицейскими автомобилями с водометами.По данным местных СМИ, несколько человек получили травмы во время демонстрации. Точное число пострадавших на данный момент не называется, однако участники протеста - в основном представители студенчества - активно делятся в соцсетях информацией о последствиях столкновений с полицией, призывая правозащитников вмешаться.Ранее в четверг парламент Индонезии официально принял спорную поправку к закону об индонезийских вооруженных силах, расширив список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Противники поправки опасаются, что это может привести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав человека со стороны военных.

https://ria.ru/20250319/stambul-2006004151.html

https://ria.ru/20250319/buenos-ajres-2006084137.html

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Массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в Индонезии Массовые демонстрации против спорного законопроекта, расширяющего полномочия военных, начались в Индонезии. Парламент страны в четверг принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Недовольные нововведениями считают, что это может закончиться злоупотреблениями властью и нарушениями прав человека. В Джакарте протестующие сломали ограждения комплекса зданий парламента, полиция применила водометы. На видео демонстранты скандируют "революция". 2025-03-20T18:05 true PT0M40S

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