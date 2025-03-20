https://ria.ru/20250320/indoneziya-2006252499.html

В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны

В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны - РИА Новости, 20.03.2025

В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны

Массовые демонстрации проходят в Индонезии против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной, в Джакарте протестующие прорвались к... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:17:00+03:00

2025-03-20T17:17:00+03:00

2025-03-20T18:09:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в Индонезии против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной, в Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны, передает корреспондент РИА Новости. В четверг парламент Индонезии официально принял спорную поправку к закону об индонезийских вооруженных силах, расширив список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Противники поправки опасаются, что это может привести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав человека со стороны военных. В четверг вечером по всей Индонезии прошли массовые протесты. В частности, в Джокьякарте протестующие покрыли граффити здание местного представительства законодательной власти. В провинции Северный Сулавеси участники демонстрации забрались на транспорт полицейских, вступив с ними в драку. В столице страны Джакарте протестующие направились к зданию парламента страны. После того, как они сломали ограждение комплекса, полиция применила водометы. Однако часть протестующих все еще остается на территории, принадлежащей парламенту. На видео, распространяемых в соцсети X, видно, как демонстранты скандируют "революция". Пересмотренный закон расширяет число гражданских государственных должностей, доступных действующим военнослужащим, с 10 до 15. Дополнительные пять должностей включают должности в координационном министерстве по политическим, юридическим и вопросам безопасности, генеральной прокуратуре и верховном суде.

https://ria.ru/20250307/indonezija-2003549949.html

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Массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в Индонезии Массовые демонстрации против спорного законопроекта, расширяющего полномочия военных, начались в Индонезии. Парламент страны в четверг принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Недовольные нововведениями считают, что это может закончиться злоупотреблениями властью и нарушениями прав человека. В Джакарте протестующие сломали ограждения комплекса зданий парламента, полиция применила водометы. На видео демонстранты скандируют "революция". 2025-03-20T17:17 true PT0M40S

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в мире, индонезия, северный сулавеси, джакарта