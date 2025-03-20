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В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны - РИА Новости, 20.03.2025
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17:17 20.03.2025 (обновлено: 18:09 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/indoneziya-2006252499.html
В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны
В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны - РИА Новости, 20.03.2025
В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны
Массовые демонстрации проходят в Индонезии против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной, в Джакарте протестующие прорвались к... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:17:00+03:00
2025-03-20T18:09:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в Индонезии против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной, в Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны, передает корреспондент РИА Новости. В четверг парламент Индонезии официально принял спорную поправку к закону об индонезийских вооруженных силах, расширив список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Противники поправки опасаются, что это может привести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав человека со стороны военных. В четверг вечером по всей Индонезии прошли массовые протесты. В частности, в Джокьякарте протестующие покрыли граффити здание местного представительства законодательной власти. В провинции Северный Сулавеси участники демонстрации забрались на транспорт полицейских, вступив с ними в драку. В столице страны Джакарте протестующие направились к зданию парламента страны. После того, как они сломали ограждение комплекса, полиция применила водометы. Однако часть протестующих все еще остается на территории, принадлежащей парламенту. На видео, распространяемых в соцсети X, видно, как демонстранты скандируют "революция". Пересмотренный закон расширяет число гражданских государственных должностей, доступных действующим военнослужащим, с 10 до 15. Дополнительные пять должностей включают должности в координационном министерстве по политическим, юридическим и вопросам безопасности, генеральной прокуратуре и верховном суде.
https://ria.ru/20250307/indonezija-2003549949.html
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Массовые демонстрации против законопроекта, расширяющего полномочия военных в Индонезии
Массовые демонстрации против спорного законопроекта, расширяющего полномочия военных, начались в Индонезии. Парламент страны в четверг принял поправку, расширившую список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Недовольные нововведениями считают, что это может закончиться злоупотреблениями властью и нарушениями прав человека. В Джакарте протестующие сломали ограждения комплекса зданий парламента, полиция применила водометы. На видео демонстранты скандируют "революция".
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в мире, индонезия, северный сулавеси, джакарта
В мире, Индонезия, Северный Сулавеси, Джакарта
В Индонезии протестующие прорвались к парламенту страны

В Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны

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ДЖАКАРТА, 20 мар – РИА Новости. Массовые демонстрации проходят в Индонезии против законопроекта, расширяющего полномочия военных в управлении страной, в Джакарте протестующие прорвались к парламенту страны, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг парламент Индонезии официально принял спорную поправку к закону об индонезийских вооруженных силах, расширив список должностей, которые военные могут занимать на госслужбе. Противники поправки опасаются, что это может привести к злоупотреблениям властью и нарушениям прав человека со стороны военных.
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В четверг вечером по всей Индонезии прошли массовые протесты. В частности, в Джокьякарте протестующие покрыли граффити здание местного представительства законодательной власти. В провинции Северный Сулавеси участники демонстрации забрались на транспорт полицейских, вступив с ними в драку.
В столице страны Джакарте протестующие направились к зданию парламента страны. После того, как они сломали ограждение комплекса, полиция применила водометы. Однако часть протестующих все еще остается на территории, принадлежащей парламенту.
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На видео, распространяемых в соцсети X, видно, как демонстранты скандируют "революция".
Пересмотренный закон расширяет число гражданских государственных должностей, доступных действующим военнослужащим, с 10 до 15.
Дополнительные пять должностей включают должности в координационном министерстве по политическим, юридическим и вопросам безопасности, генеральной прокуратуре и верховном суде.
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