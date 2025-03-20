https://ria.ru/20250320/indija-2006154555.html
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов - РИА Новости, 20.03.2025
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов
Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:54:00+03:00
2025-03-20T11:54:00+03:00
2025-03-20T12:14:00+03:00
происшествия
индия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006158961_0:149:1280:869_1920x0_80_0_0_bcb620a2a3b389cab79e0abf10cb15df.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ФТС. "Домодедовская таможня пресекла контрабанду самоцветов из Индии - 79 самоцветов обнаружены в нижнем белье и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии. Рыночная стоимость драгоценных камней составила более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, нарушительницей оказалась россиянка, проследовавшая через "зеленый" коридор. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых камней. Женщина объяснила, что купила ювелирное сырье для изготовления украшений и везла таким способом, чтобы не повредить. Экспертиза показала, что это обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250214/dragotsennosti-1999341496.html
https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006158961_0:47:1280:1007_1920x0_80_0_0_86c26a04b69edb3803f9b12e834f4834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, индия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Индия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов
Таможенники нашли 75 самоцветов в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии