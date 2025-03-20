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В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов - РИА Новости, 20.03.2025
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11:54 20.03.2025 (обновлено: 12:14 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/indija-2006154555.html
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов - РИА Новости, 20.03.2025
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов
Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:54:00+03:00
2025-03-20T12:14:00+03:00
происшествия
индия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ФТС. "Домодедовская таможня пресекла контрабанду самоцветов из Индии - 79 самоцветов обнаружены в нижнем белье и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии. Рыночная стоимость драгоценных камней составила более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, нарушительницей оказалась россиянка, проследовавшая через "зеленый" коридор. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых камней. Женщина объяснила, что купила ювелирное сырье для изготовления украшений и везла таким способом, чтобы не повредить. Экспертиза показала, что это обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20250214/dragotsennosti-1999341496.html
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происшествия, индия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Индия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов

Таможенники нашли 75 самоцветов в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии

© Фото : Федеральная таможенная службаСамоцветы, найденные у россиянки, возвращавшейся из Индии
Самоцветы, найденные у россиянки, возвращавшейся из Индии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Федеральная таможенная служба
Самоцветы, найденные у россиянки, возвращавшейся из Индии
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ФТС.
"Домодедовская таможня пресекла контрабанду самоцветов из Индии - 79 самоцветов обнаружены в нижнем белье и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии. Рыночная стоимость драгоценных камней составила более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, нарушительницей оказалась россиянка, проследовавшая через "зеленый" коридор. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых камней. Женщина объяснила, что купила ювелирное сырье для изготовления украшений и везла таким способом, чтобы не повредить.
Экспертиза показала, что это обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.
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