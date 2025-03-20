https://ria.ru/20250320/indija-2006154555.html

В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов

В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов - РИА Новости, 20.03.2025

В нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, нашли 75 самоцветов

Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:54:00+03:00

2025-03-20T11:54:00+03:00

2025-03-20T12:14:00+03:00

происшествия

индия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Домодедовские таможенники нашли в нижнем белье россиянки, вернувшейся из Индии, 75 самоцветов на сумму свыше миллиона рублей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ФТС. "Домодедовская таможня пресекла контрабанду самоцветов из Индии - 79 самоцветов обнаружены в нижнем белье и ручной клади туристки, прилетевшей из Индии. Рыночная стоимость драгоценных камней составила более 1,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, нарушительницей оказалась россиянка, проследовавшая через "зеленый" коридор. При таможенном контроле инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых камней. Женщина объяснила, что купила ювелирное сырье для изготовления украшений и везла таким способом, чтобы не повредить. Экспертиза показала, что это обработанные минералы – изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20250214/dragotsennosti-1999341496.html

https://ria.ru/20250129/domodedovo-1996072807.html

индия

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происшествия, индия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии)