https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html

Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело

Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело - РИА Новости, 20.03.2025

Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти открыли против нее уголовное дело о якобы причастности к незаконному... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:23:00+03:00

2025-03-20T01:23:00+03:00

2025-03-20T01:34:00+03:00

в мире

молдавия

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кишинев

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что молдавские власти открыли против нее уголовное дело о якобы причастности к незаконному финансированию партии "Шор" для возможности отстранить ее от руководства региона. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила в суд уголовное дело в отношении Гуцул 24 апреля 2024 года. Глава Гагаузии ранее в интервью РИА Новости заявила, что заведенное против нее уголовное дело является политическим преследованием. "Это уголовное дело было сделано второпях, для того чтобы отстранить меня от должности. И эти все частые судебные заседания по четыре раза в неделю опять же показывают то, что это - заказное дело. И у судьи одна цель - это побыстрее вынести решение по отношению к этому делу и, конечно же, меня отстранить", - сказала Гуцул в эфире молдавского "Канал 5". По ее словам, частые судебные заседания организуются и для того, чтобы блокировать ее работу как главы Гагаузии, усложняя возможность полноценно выполнять свои обязанности. "Но за два года мы очень много сделали и делаем. Да, мне, конечно, приходится с раннего утра и до позднего вечера работать, где-то по телефону, где-то поеду (на место - ред.). И я на сегодняшний день могу сказать с полной ответственностью, что у меня хорошая команда, у меня действительно каждый начальник управления на своем месте, он разбирается в своей работе. У нас работа настолько слажена, что даже эти суды и попытка властей меня ограничить от работы не помогают им", - пояснила Гуцул. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250117/gutsul-1994282496.html

https://ria.ru/20250312/gutsul-2004607116.html

молдавия

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду