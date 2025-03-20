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Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 20.03.2025
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08:34 20.03.2025 (обновлено: 09:36 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/gruziya-2006110322.html
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через "Верхний Ларс" приостановили - РИА Новости, 20.03.2025
Движение через "Верхний Ларс" приостановили
Движение через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий для всех видов транспорта,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:34:00+03:00
2025-03-20T09:36:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Движение через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий для всех видов транспорта, сообщила пресс-служба Росгранстроя. "В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс временно приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового", - говорится в сообщении. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ накануне сообщила о временной приостановке движения через "Верхний Ларс" для большегрузного транспорта по той же причине.
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грузия, россия, росгранстрой, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Грузия, Россия, Росгранстрой, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Движение через "Верхний Ларс" приостановили

Движение через "Верхний Ларс" на границе с Грузией приостановили из-за непогоды

© Фото : ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА/TelegramПункт пропуска "Верхний Ларс", закрытый из-за ухудшения погодных условий
Пункт пропуска Верхний Ларс, закрытый из-за ухудшения погодных условий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : ГРАНИЦА.ПУНКТЫ ПРОПУСКА/Telegram
Пункт пропуска "Верхний Ларс", закрытый из-за ухудшения погодных условий
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Движение через автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на границе с Грузией приостановлено из-за ухудшения погодных условий для всех видов транспорта, сообщила пресс-служба Росгранстроя.
"В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс временно приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового", - говорится в сообщении.
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ накануне сообщила о временной приостановке движения через "Верхний Ларс" для большегрузного транспорта по той же причине.
Автомобили в районе КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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ГрузияРоссияРосгранстройФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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