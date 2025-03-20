https://ria.ru/20250320/grant-2006146565.html

Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО

Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО - РИА Новости, 20.03.2025

Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил главе Кочубеевского округа выделить дополнительное место местным волонтерам для сборки автомобилей "багги"... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:25:00+03:00

2025-03-20T11:25:00+03:00

2025-03-20T11:25:00+03:00

ставропольский край

владимир владимиров

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937074501_0:0:761:428_1920x0_80_0_0_bc7adfd24cdf4d1d75a1d0bcaed6d24f.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил главе Кочубеевского округа выделить дополнительное место местным волонтерам для сборки автомобилей "багги" для участников специальной военной операции и оказать им отдельную грантовую поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее в ходе прямой линии Владимирова со ставропольцами выяснилось, что у волонтеров из Кочубеевского округа, которые занимаются сборкой автомобилей "багги" для участников СВО, возникли трудности с помещением, где они собирают транспортные средства. Владимир добавил, что на Ставрополье ежегодно оказывается грантовая поддержка некоммерческим организациям, занимающимся добровольчеством, в том числе и по линии специальной военной операции. "Вижу необходимость дополнительной поддержки добровольческих объединений, которые занимаются поддержкой наших ребят на СВО. Необходимо выделить отдельную сумму для грантовой помощи таким организациям и провести соответствующий конкурс к середине года", – сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20241217/svo-1989784792.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, сво