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Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО
Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО - РИА Новости, 20.03.2025
Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил главе Кочубеевского округа выделить дополнительное место местным волонтерам для сборки автомобилей "багги"... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:25:00+03:00
2025-03-20T11:25:00+03:00
2025-03-20T11:25:00+03:00
ставропольский край
владимир владимиров
сво
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил главе Кочубеевского округа выделить дополнительное место местным волонтерам для сборки автомобилей "багги" для участников специальной военной операции и оказать им отдельную грантовую поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее в ходе прямой линии Владимирова со ставропольцами выяснилось, что у волонтеров из Кочубеевского округа, которые занимаются сборкой автомобилей "багги" для участников СВО, возникли трудности с помещением, где они собирают транспортные средства. Владимир добавил, что на Ставрополье ежегодно оказывается грантовая поддержка некоммерческим организациям, занимающимся добровольчеством, в том числе и по линии специальной военной операции. "Вижу необходимость дополнительной поддержки добровольческих объединений, которые занимаются поддержкой наших ребят на СВО. Необходимо выделить отдельную сумму для грантовой помощи таким организациям и провести соответствующий конкурс к середине года", – сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241217/svo-1989784792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, сво
Ставропольский край, Владимир Владимиров, СВО
Губернатор Ставрополья поручить выделить грант волонтерам СВО
Губернатор Владимиров поручил выделить грант волонтерам, помогающим на СВО
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил главе Кочубеевского округа выделить дополнительное место местным волонтерам для сборки автомобилей "багги" для участников специальной военной операции и оказать им отдельную грантовую поддержку, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее в ходе прямой линии Владимирова со ставропольцами выяснилось, что у волонтеров из Кочубеевского округа, которые занимаются сборкой автомобилей "багги" для участников СВО, возникли трудности с помещением, где они собирают транспортные средства.
Владимир добавил, что на Ставрополье ежегодно оказывается грантовая поддержка некоммерческим организациям, занимающимся добровольчеством, в том числе и по линии специальной военной операции.
"Вижу необходимость дополнительной поддержки добровольческих объединений, которые занимаются поддержкой наших ребят на СВО. Необходимо выделить отдельную сумму для грантовой помощи таким организациям и провести соответствующий конкурс к середине года", – сообщил губернатор, слова которого приводит пресс-служба.