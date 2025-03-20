Рейтинг@Mail.ru
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006219726.html
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка - РИА Новости, 20.03.2025
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка
Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:07:00+03:00
2025-03-20T15:07:00+03:00
экономика
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году. Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено "в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года". Госдума также рекомендовала Счетной палате "осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления". Кроме того, СП рекомендовано обеспечить мониторинг реализации национальных проектов, начатых в 2025 году, в том числе с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Депутаты также считают необходимым продолжить работу по совершенствованию системы управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, использованию современных инструментов аудита (контроля) и анализа данных. Счетной палате предложено "способствовать продвижению российских практик государственного аудита (контроля) путем развития сотрудничества с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств в двухстороннем и многостороннем форматах".
https://ria.ru/20250318/gref-2005716014.html
https://ria.ru/20250304/gosduma-2002869619.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка

Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Банка России с 2022 года

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Центральный банк России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году.
Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено "в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года".
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Греф не исключил разворота денежно-кредитной политики ЦБ
18 марта, 14:40
Госдума также рекомендовала Счетной палате "осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления".
Кроме того, СП рекомендовано обеспечить мониторинг реализации национальных проектов, начатых в 2025 году, в том числе с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Депутаты также считают необходимым продолжить работу по совершенствованию системы управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, использованию современных инструментов аудита (контроля) и анализа данных.
Счетной палате предложено "способствовать продвижению российских практик государственного аудита (контроля) путем развития сотрудничества с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств в двухстороннем и многостороннем форматах".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
В Госдуму внесут проект о перечислении 80% прибыли ЦБ в федеральный бюджет
4 марта, 01:20
 
ЭкономикаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала