Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Центробанка
Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность Банка России с 2022 года
Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году.
Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено "в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года".
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Госдума также рекомендовала Счетной палате "осуществлять аудит реализации государственных мер по стимулированию инвестиций в условиях внешнего санкционного давления".
Кроме того, СП рекомендовано обеспечить мониторинг реализации национальных проектов, начатых в 2025 году, в том числе с учетом положений единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
Депутаты также считают необходимым продолжить работу по совершенствованию системы управления качеством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты, использованию современных инструментов аудита (контроля) и анализа данных.
Счетной палате предложено "способствовать продвижению российских практик государственного аудита (контроля) путем развития сотрудничества с высшими органами государственного аудита (контроля) иностранных государств в двухстороннем и многостороннем форматах".