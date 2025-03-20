https://ria.ru/20250320/gosduma-2006209009.html

Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД

Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД - РИА Новости, 20.03.2025

Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД

Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества, отказавшись от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:41:00+03:00

2025-03-20T14:41:00+03:00

2025-03-20T14:41:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества, отказавшись от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Владимир Зеленский сказал Макрону, что перезвонит, когда тот позвонил ему во время брифинга с журналистами, сообщает украинское агентство УНИАН. "Зеленский, отказавшись от разговора с Макроном ради общения с журналистами, в очередной раз наглядно продемонстрировал отсутствие элементарных приоритетов в работе и свою патологическую зависимость от медиасообщества", - сказала она. Депутат Госдумы отметила, что это также показывает, что "язык кнута", на котором говорят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в отношении Зеленского, более действенен, и заставляет с собой считаться, чем "язык меда и пряника", на котором с ним говорит Макрон. "Примечательна в этом отношении реакция нашего президента в январе этого года, когда Владимир Путин был вынужден ненадолго покинуть заседание наблюдательного совета АСИ из-за звонка президента Гвинеи-Бисау", - сообщила Чемерис. Парламентарий считает, что у любящего свою страну президента интересы государства всегда важнее медиарейтинга.

https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html

https://ria.ru/20250320/zelenskij-2006195907.html

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франция, россия, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, госдума рф, в мире