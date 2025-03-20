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Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД - РИА Новости, 20.03.2025
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14:41 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006209009.html
Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД
Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД - РИА Новости, 20.03.2025
Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД
Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества, отказавшись от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:41:00+03:00
2025-03-20T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества, отказавшись от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис. Владимир Зеленский сказал Макрону, что перезвонит, когда тот позвонил ему во время брифинга с журналистами, сообщает украинское агентство УНИАН. "Зеленский, отказавшись от разговора с Макроном ради общения с журналистами, в очередной раз наглядно продемонстрировал отсутствие элементарных приоритетов в работе и свою патологическую зависимость от медиасообщества", - сказала она. Депутат Госдумы отметила, что это также показывает, что "язык кнута", на котором говорят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в отношении Зеленского, более действенен, и заставляет с собой считаться, чем "язык меда и пряника", на котором с ним говорит Макрон. "Примечательна в этом отношении реакция нашего президента в январе этого года, когда Владимир Путин был вынужден ненадолго покинуть заседание наблюдательного совета АСИ из-за звонка президента Гвинеи-Бисау", - сообщила Чемерис. Парламентарий считает, что у любящего свою страну президента интересы государства всегда важнее медиарейтинга.
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html
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франция, россия, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, госдума рф, в мире
Франция, Россия, США, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Госдума РФ, В мире
Зеленский показал свою зависимость от медиасообщества, заявили в ГД

Депутат Чемерис: Зеленский показал паталогическую зависимость от медиасообщества

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский продемонстрировал свою патологическую зависимость от медиасообщества, отказавшись от разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.
Владимир Зеленский сказал Макрону, что перезвонит, когда тот позвонил ему во время брифинга с журналистами, сообщает украинское агентство УНИАН.
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"Зеленский, отказавшись от разговора с Макроном ради общения с журналистами, в очередной раз наглядно продемонстрировал отсутствие элементарных приоритетов в работе и свою патологическую зависимость от медиасообщества", - сказала она.
Депутат Госдумы отметила, что это также показывает, что "язык кнута", на котором говорят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в отношении Зеленского, более действенен, и заставляет с собой считаться, чем "язык меда и пряника", на котором с ним говорит Макрон.
"Примечательна в этом отношении реакция нашего президента в январе этого года, когда Владимир Путин был вынужден ненадолго покинуть заседание наблюдательного совета АСИ из-за звонка президента Гвинеи-Бисау", - сообщила Чемерис.
Парламентарий считает, что у любящего свою страну президента интересы государства всегда важнее медиарейтинга.
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