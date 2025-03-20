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В Госдуме назвали торг Зеленского по Украине неуместным - РИА Новости, 20.03.2025
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10:52 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006135959.html
В Госдуме назвали торг Зеленского по Украине неуместным
В Госдуме назвали торг Зеленского по Украине неуместным - РИА Новости, 20.03.2025
В Госдуме назвали торг Зеленского по Украине неуместным
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным торг Владимира Зеленского относительно прекращения... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:52:00+03:00
2025-03-20T10:52:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным торг Владимира Зеленского относительно прекращения конфликта на Украине. Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что он против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". В разговоре с президентом США он также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие. "Зеленский находится в ситуации, когда торг неуместен, но почему-то его не покидают надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить свои города мы ни с кем не собираемся", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, судя по риторике Зеленского, он уже "готовится в Москву заехать на белом коне". "Видимо забыл чем закончилось это желание для одного известного усатого жокея", - сказал он. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее сам Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
https://ria.ru/20250319/zelenskiy-2006080809.html
https://ria.ru/20250319/tramp-2006069134.html
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В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Белик
В Госдуме назвали торг Зеленского по Украине неуместным

Депутат Белик назвал торг Зеленского по Украине неуместным

© AP Photo / Alessandra TarantinoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал неуместным торг Владимира Зеленского относительно прекращения конфликта на Украине.
Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что он против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". В разговоре с президентом США он также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
На Западе предупредили Трампа о коварных замыслах Зеленского
19 марта, 22:50
"Зеленский находится в ситуации, когда торг неуместен, но почему-то его не покидают надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить свои города мы ни с кем не собираемся", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, судя по риторике Зеленского, он уже "готовится в Москву заехать на белом коне".
"Видимо забыл чем закончилось это желание для одного известного усатого жокея", - сказал он.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее сам Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Трамп заявил Зеленскому о готовности помочь Украине в управлении АЭС
19 марта, 20:46
 
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