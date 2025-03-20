https://ria.ru/20250320/gosduma-2006095738.html

В Госдуме предложили наградить доноров крови в новых регионах

В Госдуме предложили наградить доноров крови в новых регионах - РИА Новости, 20.03.2025

В Госдуме предложили наградить доноров крови в новых регионах

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:38:00+03:00

2025-03-20T02:38:00+03:00

2025-03-20T02:38:00+03:00

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направила на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается наградить граждан РФ, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, знаком "Почетный донор" и распространить на них соответствующие меры социальной поддержки за сдачу крови до 1 марта 2023 года, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменение предлагается внести в статью 23 закона "О донорстве крови и ее компонентов". "Законопроектом предлагается установить, что при определении возможности награждения нагрудным знаком "Почетный донор России" граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ, донации, осуществленные до 1 марта 2023 г. на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, учитываются в соответствии с порядком награждения доноров крови и ее компонентов нагрудным знаком "Почетный донор России", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что согласно действующей норме, возможность получить звание "Почетный донор России" и льготы есть только у тех жителей новых регионов, которые стали донорами после 1 марта 2023 года. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, доноры дарят людям самое важное – возможность жить. По его словам, в тысячах случаев успех операции или лечения невозможен без донорской крови, которую не сможет заменить ни мастерство медработников, ни самые современные лекарства, ни новейшее оборудование. "Особую ценность доноры приобретают в зоне проведения СВО на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там в связи с напряжённой обстановкой и непрекращающимися уже более 10 лет боевыми действиями кровь – очень важный ресурс. Она нужна всегда. И благо, что там были и есть люди, которые готовы пожертвовать частичку себя для спасения другого. У нас в стране тех, кто сдал цельную кровь 40 раз или плазму крови 60 раз, награждают знаком "Почётный донор России". Таким донорам положены ежегодные выплаты и ряд социальных льгот. Однако существующее российское законодательство пока не засчитывает активную донорскую деятельность жителей ДНР, ЛНР и новых территорий, которую они осуществляли до 1 марта 2023 года. Это несправедливо. Мы считаем, что теперь эти отзывчивые люди – полноценные граждане России, и они могут рассчитывать на учёт всего периода их донорства при получении знака "Почётный донор России", – подчеркнул парламентарий. По мнению авторов инициативы, реализация законопроекта устранит правовую неопределенность, возникшую при отсутствии указанного порядка, а также позволит гражданам рассчитывать на меры социальной поддержки в связи с предоставлением возможности награждения нагрудным знаком "Почетный донор России".

https://ria.ru/20250319/gosduma-2005954041.html

https://ria.ru/20250318/svo-2005631564.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид слуцкий (политик)