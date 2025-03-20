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В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов - РИА Новости, 20.03.2025
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01:48 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006091423.html
В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов
В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов - РИА Новости, 20.03.2025
В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:48:00+03:00
2025-03-20T01:48:00+03:00
общество
технологии
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение информации о самостоятельном изготовлении вейпов и другой продукции потребления табака. "Предлагаю поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение информации о самостоятельном изготовлении приборов для потребления такой продукции, в том числе и вейпов", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, в интернете достаточно много объявлений, в которых содержится инструкция по изготовлению вейпов. "Много видео под названием "Самый простой способ сделать вейп", "Как сделать вейп", "Самодельный вейп за 25 рублей". Считаю, что следует расширить действие проектируемой нормы на подобную информацию, не связанную с непосредственной продажей указанных товаров", - заключил парламентарий.
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов

Депутат Антропенко предложил ограничить информацию об изготовлении вейпов

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение информации о самостоятельном изготовлении вейпов и другой продукции потребления табака.
"Предлагаю поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение информации о самостоятельном изготовлении приборов для потребления такой продукции, в том числе и вейпов", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, в интернете достаточно много объявлений, в которых содержится инструкция по изготовлению вейпов.
"Много видео под названием "Самый простой способ сделать вейп", "Как сделать вейп", "Самодельный вейп за 25 рублей". Считаю, что следует расширить действие проектируемой нормы на подобную информацию, не связанную с непосредственной продажей указанных товаров", - заключил парламентарий.
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