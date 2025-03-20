https://ria.ru/20250320/gosduma-2006091423.html

В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов

В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов - РИА Новости, 20.03.2025

В Госдуме предложили ограничить информацию об изготовлении вейпов

Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T01:48:00+03:00

2025-03-20T01:48:00+03:00

2025-03-20T01:48:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") предложил поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение информации о самостоятельном изготовлении вейпов и другой продукции потребления табака. "Предлагаю поправками к проекту о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака предусмотреть ограничение информации о самостоятельном изготовлении приборов для потребления такой продукции, в том числе и вейпов", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, в интернете достаточно много объявлений, в которых содержится инструкция по изготовлению вейпов. "Много видео под названием "Самый простой способ сделать вейп", "Как сделать вейп", "Самодельный вейп за 25 рублей". Считаю, что следует расширить действие проектируемой нормы на подобную информацию, не связанную с непосредственной продажей указанных товаров", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250128/veyp-1995865573.html

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общество, технологии, госдума рф