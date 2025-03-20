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В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников - РИА Новости, 20.03.2025
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01:08 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gosduma-2006089324.html
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников - РИА Новости, 20.03.2025
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:08:00+03:00
2025-03-20T01:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии Сергей Миронов, Яна Лантратова и Александр Терентьев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Предлагается введение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьи 5.61.2, устанавливающей административные штрафы за унижение чести и достоинства медицинского или фармацевтического работника при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что в последние годы в России участились случаи оскорблений и нападений на медицинских и фармацевтических работников, при этом существующие меры наказания, как правило, ограничиваются минимальными штрафами или устными замечаниями, что не соответствует тяжести правонарушений. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медиков при исполнении ими своих обязанностей. Предлагается ввести штрафы: для граждан – от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, если оскорбление прозвучало публично (в СМИ или интернете), предлагается увеличить штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч для организаций. Также отмечается, что при повторных нарушениях санкции будут ужесточены. Как рассказал РИА Новости Миронов, по информации Минздрава, на медработников в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тысячи нападений, при этом количество привлеченных к ответственности оказалось минимальным: санкции к нарушителям ограничивались штрафом в размере 5 тысяч рублей или просто словесным порицанием. Лидер эсеров напомнил, что это не первая инициатива думской фракции эсеров, которая направлена на защиту представителей ключевых и социально важных профессий. Он рассказал, что в прошлом году депутаты Госдумы от фракции СРЗП выступали с предложением ввести штрафы за оскорбление школьных учителей, и параметры санкций были примерно такими же, как и в этом законопроекте. "К огромному сожалению, сегодня государство никак не защищает учителей от хамства учеников и их родителей. Жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами. Считаю введение санкций позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства педагогов. Отмечу, что позицию СРЗП по данному вопросу поддержало Минпросвещения. Надеюсь на аналогичную реакцию со стороны Минздрава по вопросу ужесточения ответственности за оскорбление медработников", - заключил политик.
https://rsport.ria.ru/20250319/gosduma-2005866539.html
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002640059.html
https://ria.ru/20250311/zakonotvorchestvo-2004408946.html
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общество, россия, сергей миронов, александр терентьев, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Александр Терентьев, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

Депутаты СРЗП внесут проект о штрафах за оскорбление медработников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" внесут в палату законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медицинских работников при исполнении ими своих обязанностей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии Сергей Миронов, Яна Лантратова и Александр Терентьев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий проект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.
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"Предлагается введение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новой статьи 5.61.2, устанавливающей административные штрафы за унижение чести и достоинства медицинского или фармацевтического работника при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что в последние годы в России участились случаи оскорблений и нападений на медицинских и фармацевтических работников, при этом существующие меры наказания, как правило, ограничиваются минимальными штрафами или устными замечаниями, что не соответствует тяжести правонарушений. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за унижение чести и достоинства медиков при исполнении ими своих обязанностей.
Предлагается ввести штрафы: для граждан – от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, если оскорбление прозвучало публично (в СМИ или интернете), предлагается увеличить штрафы: от 10 до 30 тысяч рублей для граждан, от 100 до 200 тысяч рублей для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч для организаций. Также отмечается, что при повторных нарушениях санкции будут ужесточены.
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Как рассказал РИА Новости Миронов, по информации Минздрава, на медработников в 2023 году было зафиксировано более 1,7 тысячи нападений, при этом количество привлеченных к ответственности оказалось минимальным: санкции к нарушителям ограничивались штрафом в размере 5 тысяч рублей или просто словесным порицанием.
Лидер эсеров напомнил, что это не первая инициатива думской фракции эсеров, которая направлена на защиту представителей ключевых и социально важных профессий. Он рассказал, что в прошлом году депутаты Госдумы от фракции СРЗП выступали с предложением ввести штрафы за оскорбление школьных учителей, и параметры санкций были примерно такими же, как и в этом законопроекте.
"К огромному сожалению, сегодня государство никак не защищает учителей от хамства учеников и их родителей. Жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами. Считаю введение санкций позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства педагогов. Отмечу, что позицию СРЗП по данному вопросу поддержало Минпросвещения. Надеюсь на аналогичную реакцию со стороны Минздрава по вопросу ужесточения ответственности за оскорбление медработников", - заключил политик.
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