https://ria.ru/20250320/gorlovka-2006335078.html
При украинском обстреле Горловки повреждена школа
При украинском обстреле Горловки повреждена школа - РИА Новости, 20.03.2025
При украинском обстреле Горловки повреждена школа
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:12:00+03:00
2025-03-20T23:12:00+03:00
2025-03-20T23:12:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Никитовский район: ГБОУ "Школа № 30 г.о. Горловка" по улице Черняховского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Управление также сообщило, что ВСУ с 17.20 по 17.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html
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При украинском обстреле Горловки повреждена школа
При украинском обстреле Горловки в ДНР повреждено здание школы