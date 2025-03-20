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При украинском обстреле Горловки повреждена школа - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gorlovka-2006335078.html
При украинском обстреле Горловки повреждена школа
При украинском обстреле Горловки повреждена школа - РИА Новости, 20.03.2025
При украинском обстреле Горловки повреждена школа
Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:12:00+03:00
2025-03-20T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
стирол
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Никитовский район: ГБОУ "Школа № 30 г.о. Горловка" по улице Черняховского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Управление также сообщило, что ВСУ с 17.20 по 17.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006329563.html
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, стирол, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Стирол, Вооруженные силы РФ, Россия
При украинском обстреле Горловки повреждена школа

При украинском обстреле Горловки в ДНР повреждено здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Здание школы получило повреждения в результате обстрела Горловки украинскими войсками в четверг, сообщает управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов республики: Никитовский район: ГБОУ "Школа № 30 г.о. Горловка" по улице Черняховского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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Управление также сообщило, что ВСУ с 17.20 по 17.30 выпустили пять "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСтиролВооруженные силы РФРоссия
 
 
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