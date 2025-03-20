https://ria.ru/20250320/gorlovka-2006146294.html
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.03.2025
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате украинского обстрела, нарушена работа котельных, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:25:00+03:00
2025-03-20T11:25:00+03:00
2025-03-20T11:57:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 мар – РИА Новости. Два мирных жителя ранены в Горловке в ДНР в результате украинского обстрела, нарушена работа котельных, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела посёлка шахты имени Н. А. Изотова со стороны украинских террористов ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько. Позже он сообщил о ранении еще одного жителя Горловки. Приходько уточнил, что в указанном поселке из-за обстрела поврежден ряд домов, нарушена работа котельных, из-за активизации атак украинских беспилотников в городе временно приостановлено движение троллейбусов. Он добавил, что беспилотник ВСУ гнался за троллейбусом по улице Беспощадного, но обошлось без пострадавших. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250319/gorlovka-2006079994.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при обстреле ВСУ пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: при украинском обстреле Горловки ранены два мирных жителя