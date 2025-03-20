https://ria.ru/20250320/golub-2006244494.html

Трагичные романы и роковая авария: мужчины Марины Голуб, сломавшие ей жизнь

Трагичные романы и роковая авария: мужчины Марины Голуб, сломавшие ей жизнь - РИА Новости, 20.03.2025

Трагичные романы и роковая авария: мужчины Марины Голуб, сломавшие ей жизнь

Яркая и неподражаемая Марина Голуб, чья жизнь оборвалась в автокатастрофе, оставила после себя не только театральные роли, но и сложный путь отношений с... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:00:00+03:00

2025-03-20T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Яркая и неподражаемая Марина Голуб, чья жизнь оборвалась в автокатастрофе, оставила после себя не только театральные роли, но и сложный путь отношений с мужчинами. От первой студенческой любви до последнего романа с погибшим бизнесменом — каждый из них оставил след в ее судьбе. Почему актриса не смогла построить счастливую семью? И что за тайну она раскрыла незадолго до собственной смерти?Студенческая любовь и несостоявшееся материнствоСтуденческие годы Марины Голуб были наполнены не только учебой, но и первыми серьезными отношениями. На курсе Манюкова в Школе-студии МХАТ все девушки заглядывались на Дмитрия Золотухина — будущую звезду фильма "Юность Петра". Однако сердце завидного красавца покорила именно Марина."Мягкая, душевная, умница, а еще невероятная хохотушка. Второй такой ни на нашем потоке, ни во всем институте точно не сыскать", — вспоминала однокурсница Елена Борзова.Сама Марина называла Золотухина своей первой взрослой любовью. Отношения развивались стремительно, и на третьем курсе актриса забеременела. Однако страх отчисления из института заставил ее сделать аборт — решение, о котором она долго сожалела. Вскоре после этого пара рассталась, и Дмитрий начал встречаться с подругой Марины Анастасией Ивановой. Удивительно, но Голуб сумела сохранить дружеские отношения с обоими, не затаив обиды.Первый брак "по расчету" и рождение дочериПервым официальным мужем Марины стал предприниматель Евгений Тройнин. Их встреча произошла случайно — он подвез актрису, когда та ловила попутку. Однако брак был заключен не по любви, а по настоянию отчима Марины — полковника, служивший консулом в Финляндии, а позже крутившийся в московских верхах."Григорий Ефимович тогда работал в райкоме партии. Однажды он решил поговорить с дочерью серьезно в официальной обстановке. И вызвал ее в райком.— Пойми, рядом с актрисой должен быть солидный, серьезный мужчина. Женя — прекрасный кандидат.— Пап, я его не люблю…— Не важно. Твоя мама тоже вначале меня не любила, а потом полюбила."План отца провалился: брак без любви не имел будущего. Будучи беременной, Марина ушла от мужа. 7 апреля 1985 года она родила дочь Анастасию — своего единственного ребенка. "От первого мужа, с которым я прожила всего ничего, у меня появилась дочь — умница, труженица, работает продюсером, — говорила позже Голуб. — Настя очень талантлива, каким-то чудом сочетает коммерцию и искусство".Театральный брак и разбитые надеждыПосле рождения дочери Марина отправилась на гастроли с Театром миниатюр под управлением Аркадия Райкина. В Волгограде она познакомилась с Вадимом Долгачевым, который мечтал об актерской карьере."С Маней мы познакомились случайно. Я жил тогда в Волгограде, учился на истфаке университета, участвовал в самодеятельности и параллельно работал на стройке", — вспоминал Долгачев.Марина помогла Вадиму переехать в Москву и поступить в Школу-студию МХАТ. Поначалу их связывала только дружба, но со временем чувства переросли в нечто большее. Долгачев даже хотел удочерить Настю, которая называла его папой, но биологический отец отказался уступать права на ребенка.Брак продлился шесть лет, но оказался обреченным. Пока Марина строила карьеру, Вадим сидел дома с ее дочерью и, страдая от отсутствия успеха в профессии, начал злоупотреблять алкоголем. Развод состоялся в 1991 году, а Вадим так и не стал звездой экрана: несмотря на эпизодические роли, громких проектов в его карьере не было.Звездный союз и предательствоСледующим избранником Марины стал актер Анатолий Белый. Они познакомились в 1995 году в театре "Шалом", когда Анатолий был начинающим актером, а Марина уже признанной звездой. Разница в возрасте составляла 15 лет, но это не помешало их союзу просуществовать 14 лет, из которых 11 — в браке.Благодаря связям Марины Анатолий был принят в труппу МХАТа, взял звучный псевдоним Белый и стал востребованным актером. Марина Голуб мечтала родить любимому супругу ребенка, но так и не смогла стать матерью второй раз. Пара даже венчалась, но это не спасло их отношения.Анатолий закрутил роман с Инессой Москвичевой в 2005 году, когда все еще был женат на Голуб. По данным СМИ, когда шел бракоразводный процесс, Инесса уже была в положении. В театральной среде шептались, что Белый использовал Голуб как трамплин для карьеры, но сама актриса отказывалась верить в это и винила во всем себя."С ним была сложная история, теперь у него молодая жена, родившая двух детей. А я и одного не смогла... Было трудно, выдирала его из души с кровью, все-таки 15 лет были вместе, но потом отпустила — пусть будет счастлив", — признавалась Голуб.Последняя любовь и трагический финалНовая глава в жизни Марины началась в 2009 году, когда благодаря Марии Мироновой она познакомилась с бизнесменом Михаилом Кравченко. Успешный предприниматель, владелец мебельной фабрики "8 марта" с состоянием около 200 миллионов долларов, имел за плечами страшную трагедию.Михаил потерял жену и маленькую дочь в автокатастрофе в 1996 году. Будучи за рулем, он не успел избежать столкновения с внезапно выскочившей на встречку "Волгой". После этого Кравченко долгие годы винил себя в гибели семьи и даже перестал отмечать дни рождения.Марина помогла Михаилу вернуться к полноценной жизни. Они не только стали близки, но и работали вместе — актриса увлеклась режиссурой и помогла Кравченко поставить спектакль "Горе от ума", где он сыграл Чацкого. Позже благодаря Марине Михаил снялся в фильме "Иван Грозный. Портрет без ретуши"."Таких, как он, очень мало... Он мыслит и формулирует так же, как мыслю и формулирую я", — говорила актриса о своем избраннике. В 2011 году Михаил впервые за много лет отметил свой день рождения. К 45-летию Кравченко Марина подготовила особый подарок — фильм "Человек-диван", где сотрудники фабрики рассказывали о своем директоре."К 45-летию Миши Маруся сняла фильм-подарок. В день рождения мы его обманули: посадили в машину и привезли в салон "Софт Лофт" на Ленинградке. А там все уже было готово к торжеству. Миша радовался, как ребенок", — вспоминала подруга Марины Светлана Савельева.Михаил тоже не скупился на подарки, он даже планировал подарить Марине площадку под народный театр, где она могла бы обучать актерскому мастерству детей и взрослых. Но этим планам не суждено было сбыться. Следствие установило, что убийство было заказным и связано с имущественным конфликтом между совладельцами Рязанской кинокопировальной фабрики. Алексей Пронин, бывший деловой партнер Кравченко, был признан заказчиком убийства. Он опасался, что Кравченко потребует вернуть деньги, которые Пронин потратил на покупку активов.Последние дни и загадочная гибельПотрясенная горем Марина уехала в Черногорию, чтобы прийти в себя. Вернувшись в Москву, она, несмотря на предупреждения, начала собственное расследование убийства возлюбленного. Актриса наняла частных детективов, которые раскопали важную информацию. 9 октября 2012 года Марина позвонила матери Михаила и сообщила, что нужно срочно встретиться — у нее есть разговор, но не по телефону.Вечер 9 октября 2012 года актриса провела в Театре Наций на открытии фестиваля "Территория". Зрители запомнили, как она сидела рядом с Лией Ахеджаковой, смеялась и шутила, что "у них, старушек, все еще впереди".Около 23:45 Марина села в "Хендай" водителя Дмитрия Туркина. В 00:10 на пересечении проспекта Вернадского и улицы Лобачевского в их машину на огромной скорости врезался "Кадиллак". Актриса и водитель погибли мгновенно.Виновник ДТП Алексей Русаков скрылся с места происшествия и лишь через три дня опубликовал видео, где утверждал, что двигался на желтый свет. 5 августа 2013 года Никулинский суд Москвы признал Алексея Русакова, находившегося за рулем в нетрезвом состоянии, виновным и приговорил его к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Что за информацию собрала Марина Голуб? Могла ли ее смерть быть не случайной? Эти вопросы так и остались без ответа. В свои 54 года актриса унесла с собой тайну, которая могла пролить свет на убийство ее последнего возлюбленного.

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москва, волгоград, финляндия, анастасия иванова, михаил кравченко, марина голуб