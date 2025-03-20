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Генконсульство в Стамбуле призвало россиян избегать мест скопления людей - РИА Новости, 20.03.2025
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14:55 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/genkonsulstvo-2006215682.html
Генконсульство в Стамбуле призвало россиян избегать мест скопления людей
Генконсульство в Стамбуле призвало россиян избегать мест скопления людей - РИА Новости, 20.03.2025
Генконсульство в Стамбуле призвало россиян избегать мест скопления людей
Генконсульство РФ в Стамбуле призвало россиян избегать мест массового скопления в связи с протестными акциями в городе, говорится в заявлении в Telegram-канале... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:55:00+03:00
2025-03-20T14:55:00+03:00
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле призвало россиян избегать мест массового скопления в связи с протестными акциями в городе, говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства. "Уважаемые соотечественники! В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на горячую линию Генконсульства: +90 530 941 03 68", - пишет диппредставительство. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу. Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.
https://ria.ru/20250320/arest-2006151440.html
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в мире, стамбул, россия
В мире, Стамбул, Россия
Генконсульство в Стамбуле призвало россиян избегать мест скопления людей

Генконсульство РФ в Стамбуле призвало россиян избегать мест массового скопления

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПолиция на улице Стамбула
Полиция на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Полиция на улице Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 20 мар – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле призвало россиян избегать мест массового скопления в связи с протестными акциями в городе, говорится в заявлении в Telegram-канале диппредставительства.
"Уважаемые соотечественники! В связи с протестными акциями в Стамбуле рекомендуем соблюдать осторожность, по возможности избегать мест массового скопления людей. В случае возникновения экстренной ситуации можно позвонить на горячую линию Генконсульства: +90 530 941 03 68", - пишет диппредставительство.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Financial Times: задержание мэра Стамбула повергло инвесторов в шок
Вчера, 11:45
В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом. Сам политик заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей. Меры безопасности усилены на ряде центральных улиц Стамбула, в частности, перед зданием главного управления полиции, наблюдаются перебои в работе социальных сетей. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Основной индекс Стамбульской биржи BIST 100 на открытии упал на 6,87% на фоне сообщений о задержании Имамоглу.
Ранее газета Sözçü допустила вероятность того, что мэр Стамбула будет арестован в воскресенье, 23 марта, в тот день, когда крупнейшая оппозиционная Народно-Республиканская партия (СНР) проведет праймериз по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах.
Сторонники задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу на акции протеста - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Сторонники мэра Стамбула выходят на акцию протеста, несмотря на запрет
19 марта, 19:10
 
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