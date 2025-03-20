СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24
Al Aqsa: число погибших при обстреле дома в секторе Газа увеличилось до 24
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела поминального дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до 24, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
"Двадцать четыре человека погибли, десятки ранены при обстреле оккупацией поминального дома в районе Ас-Салатин в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
По данным гражданской обороны сектора Газа, в среду жертвами израильских бомбардировок палестинского анклава стали не менее 70 человек.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.