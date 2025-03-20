https://ria.ru/20250320/gaza-2006088720.html

СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24

СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24 - РИА Новости, 20.03.2025

СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24

Число погибших в результате израильского обстрела поминального дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до 24, сообщил палестинский телеканал РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T00:53:00+03:00

2025-03-20T00:53:00+03:00

2025-03-20T00:53:00+03:00

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005637572_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_1b7d98e8b34030eba9b6a62d2512aee2.jpg

КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела поминального дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до 24, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. Ранее сообщалось о 14 погибших. "Двадцать четыре человека погибли, десятки ранены при обстреле оккупацией поминального дома в районе Ас-Салатин в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. По данным гражданской обороны сектора Газа, в среду жертвами израильских бомбардировок палестинского анклава стали не менее 70 человек. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250319/izrail-2006038936.html

https://ria.ru/20250319/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году