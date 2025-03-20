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СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24 - РИА Новости, 20.03.2025
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00:53 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/gaza-2006088720.html
СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24
СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24 - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24
Число погибших в результате израильского обстрела поминального дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до 24, сообщил палестинский телеканал РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T00:53:00+03:00
2025-03-20T00:53:00+03:00
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела поминального дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до 24, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. Ранее сообщалось о 14 погибших. "Двадцать четыре человека погибли, десятки ранены при обстреле оккупацией поминального дома в районе Ас-Салатин в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала. По данным гражданской обороны сектора Газа, в среду жертвами израильских бомбардировок палестинского анклава стали не менее 70 человек. В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/izrail-2006038936.html
https://ria.ru/20250319/konflikt-1915630213.html
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израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: число погибших при обстреле дома в секторе Газа выросло до 24

Al Aqsa: число погибших при обстреле дома в секторе Газа увеличилось до 24

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия массированного обстрела сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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КАИР, 20 мар - РИА Новости. Число погибших в результате израильского обстрела поминального дома в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа увеличилось до 24, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
Ранее сообщалось о 14 погибших.
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"Двадцать четыре человека погибли, десятки ранены при обстреле оккупацией поминального дома в районе Ас-Салатин в Бейт-Лахии на севере сектора Газа", - говорится в сообщении телеканала.
По данным гражданской обороны сектора Газа, в среду жертвами израильских бомбардировок палестинского анклава стали не менее 70 человек.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
По информации палестинских СМИ, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с утра вторника превысило 470 человек.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.
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