https://ria.ru/20250320/gaz-2006330997.html

Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа

Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа - РИА Новости, 20.03.2025

Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа

США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T22:35:00+03:00

2025-03-20T22:35:00+03:00

2025-03-20T22:35:00+03:00

экономика

сша

словакия

турция

газпромбанк

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Словакия получила от США продление до мая исключений, позволяющих ей осуществлять платежи России", - пишет агентство. США 21 ноября прошлого года ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Затем в декабре США сделали исключения для таких стран как Турция, Венгрия и Словакия, которые позволили странам проводить платежи за российский газ. Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о продлении аналогичных исключений до мая для Турции.

https://ria.ru/20250212/vengrija-1998758653.html

сша

словакия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, словакия, турция, газпромбанк