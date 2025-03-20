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Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа
Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа - РИА Новости, 20.03.2025
Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа
США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T22:35:00+03:00
2025-03-20T22:35:00+03:00
2025-03-20T22:35:00+03:00
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сша
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США продлили до мая исключения для Словакии, позволяющие стране проводить платежи за российский газ через Газпромбанк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Словакия получила от США продление до мая исключений, позволяющих ей осуществлять платежи России", - пишет агентство. США 21 ноября прошлого года ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Затем в декабре США сделали исключения для таких стран как Турция, Венгрия и Словакия, которые позволили странам проводить платежи за российский газ. Ранее в четверг агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило о продлении аналогичных исключений до мая для Турции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, словакия, турция, газпромбанк
Экономика, США, Словакия, Турция, Газпромбанк
Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате российского газа
Reuters: США продлили исключения для Словакии по оплате газа через Газпромбанк