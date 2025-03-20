https://ria.ru/20250320/gaz-2006178399.html
Премьер Словакии надеется на восстановление транзита газа через Украину
Премьер Словакии надеется на восстановление транзита газа через Украину - РИА Новости, 20.03.2025
Премьер Словакии надеется на восстановление транзита газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что переговоры о мире позволят возобновить транзит газа через Украину в Европу. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:11:00+03:00
2025-03-20T13:11:00+03:00
2025-03-20T13:11:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил надежду, что переговоры о мире позволят возобновить транзит газа через Украину в Европу. "Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном, поскольку пытаемся (организовать) своповые поставки (газа), это сталкивается со всеми возможными техническими проблемами, поэтому верю, что переговоры о мире откроют путь к стандартному транзиту газа через Украину", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Ранее Фицо говорил, что Европа никогда не будет конкурентоспособной без транзита газа через Украину, поэтому Словакия продолжит работу, направленную на его восстановление. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250320/fitso-2006172907.html
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украина, словакия, европа, роберт фицо, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Премьер Словакии надеется на восстановление транзита газа через Украину
Премьер Фицо: переговоры о мире помогут возобновить транзит газа через Украину