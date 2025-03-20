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Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев

Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.03.2025

Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев

Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:36:00+03:00

2025-03-20T16:36:00+03:00

2025-03-20T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска", — сказал он.По словам Ганчева, Купянское направление остается одним из самых активных участков фронта.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах города Купянска, сел Тищенковка, Кондрашовка, Новосергеевка и Катериновка. Потери ВСУ в этих боях составили: более 240 солдат, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины