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Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 20.03.2025 (обновлено: 17:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ganchev-2006240526.html
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.03.2025
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:36:00+03:00
2025-03-20T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска", — сказал он.По словам Ганчева, Купянское направление остается одним из самых активных участков фронта.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах города Купянска, сел Тищенковка, Кондрашовка, Новосергеевка и Катериновка. Потери ВСУ в этих боях составили: более 240 солдат, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250320/kontrataki-2006184270.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев

Ганчев: ВС России сжимают полукольцо вокруг купянской группировки ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска", — сказал он.
По словам Ганчева, Купянское направление остается одним из самых активных участков фронта.
По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах города Купянска, сел Тищенковка, Кондрашовка, Новосергеевка и Катериновка. Потери ВСУ в этих боях составили: более 240 солдат, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Российские военнослужащие у подбитого бронеавтомобиля Козак ВСУ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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