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Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 20.03.2025
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:36:00+03:00
2025-03-20T16:36:00+03:00
2025-03-20T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска", — сказал он.По словам Ганчева, Купянское направление остается одним из самых активных участков фронта.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах города Купянска, сел Тищенковка, Кондрашовка, Новосергеевка и Катериновка. Потери ВСУ в этих боях составили: более 240 солдат, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военные сжимают полукольцо вокруг ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
Ганчев: ВС России сжимают полукольцо вокруг купянской группировки ВСУ
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские войска сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Бойцы российской армии продолжают сжимать полукольцо вокруг купянской группировки. Противник видит эту нашу активность и, конечно, пытается усилиться в районе Купянска", — сказал он.
По словам Ганчева
, Купянское направление остается одним из самых активных участков фронта.
По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Запад" улучшила тактическое положение в Харьковской области и нанесла поражение шести украинским бригадам в районах города Купянска, сел Тищенковка, Кондрашовка, Новосергеевка и Катериновка. Потери ВСУ в этих боях составили: более 240 солдат, шесть автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены также станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.