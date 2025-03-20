https://ria.ru/20250320/frantsiya-2006185500.html

МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме

МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме - РИА Новости, 20.03.2025

МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме

Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:38:00+03:00

2025-03-20T13:38:00+03:00

2025-03-20T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции Жеральда Дарманена о якобы причастности РФ к терроризму в стране.Захарова подчеркнула, что Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, а также готова к равноправному сотрудничеству со всеми сторонами, искренне заинтересованными в борьбе с "этим всеобщим злом без политизации и двойных стандартов".

https://ria.ru/20250320/makron-2006138083.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, москва, в мире