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МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме - РИА Новости, 20.03.2025
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13:38 20.03.2025 (обновлено: 13:49 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/frantsiya-2006185500.html
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме - РИА Новости, 20.03.2025
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме
Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции РИА Новости, 20.03.2025
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2025-03-20T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции Жеральда Дарманена о якобы причастности РФ к терроризму в стране.Захарова подчеркнула, что Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, а также готова к равноправному сотрудничеству со всеми сторонами, искренне заинтересованными в борьбе с "этим всеобщим злом без политизации и двойных стандартов".
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россия, франция, москва, в мире
Россия, Франция, Москва, В мире
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме

МИД в ответ на обвинения Минюста Франции заявил, что Россия осуждает терроризм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции Жеральда Дарманена о якобы причастности РФ к терроризму в стране.
Захарова подчеркнула, что Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, а также готова к равноправному сотрудничеству со всеми сторонами, искренне заинтересованными в борьбе с "этим всеобщим злом без политизации и двойных стандартов".
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