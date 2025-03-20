https://ria.ru/20250320/frantsiya-2006185500.html
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме - РИА Новости, 20.03.2025
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме
Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:38:00+03:00
2025-03-20T13:38:00+03:00
2025-03-20T13:49:00+03:00
россия
франция
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_752ea88d90db443a83ebc54395d5b97f.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Россия осуждает терроризм во всех его проявлениях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны главы минюста Франции Жеральда Дарманена о якобы причастности РФ к терроризму в стране.Захарова подчеркнула, что Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях вне зависимости от того, когда, где и кем совершаются террористические акты, а также готова к равноправному сотрудничеству со всеми сторонами, искренне заинтересованными в борьбе с "этим всеобщим злом без политизации и двойных стандартов".
https://ria.ru/20250320/makron-2006138083.html
россия
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_c6887a213bb2f40d63fd662167baaf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, франция, москва, в мире
Россия, Франция, Москва, В мире
МИД ответил на заявление Минюста Франции, обвинившего Россию в терроризме
МИД в ответ на обвинения Минюста Франции заявил, что Россия осуждает терроризм