Франция превратилась в инкубатор террористов, заявили в МИД России
Захарова: Франция превратилась в инкубатор террористов
© Getty Images / NurPhoto/Artur WidakСотрудник французского спецподразделения
© Getty Images / NurPhoto/Artur Widak
Сотрудник французского спецподразделения. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Франция превратилась в инкубатор террористов, и ей следует навести порядок у себя дома, а не искать пресловутый "российский след", говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Не будет преувеличением сказать, что нынешняя Франция сама превратилась в инкубатор террористов. Не секрет, что именно выходцы из Пятой республики широко представлены в радикально-исламистских организациях на Ближнем Востоке", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что Россия неизменно решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях вне зависимости от того, кто, когда и где совершает террористические акты. При этом Москва готова к равноправному сотрудничеству со всеми, кто искренне заинтересован в борьбе с этим злом "без политизации и двойных стандартов", добавила дипломат.
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"Если власти Франции действительно хотят вносить вклад в дело борьбы с терроризмом, им стоит в первую очередь навести порядок у себя дома, как, впрочем, и в отношениях со своими протеже", — отметила Захарова.
По ее словам, Париж болезненно воспринимает усилия России и США по поиску путей урегулирования украинского кризиса, из-за чего администрация президента Эммануэля Макрона в последние недели "с неистовым рвением вновь принялась раздувать мифы об "экзистенциальной российской угрозе". Задача этого, считает Захарова, — закрепить в сознании французов "образ врага", оправдать резкое повышение военных расходов и еще более глубокое втягивание в гибридную войну с Россией вплоть до отправки на Украину воинских контингентов.
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При этом многие террористы по всему миру подпитываются сегодня утекающим с Украины западным оружием, в том числе французским, напомнила представитель МИД.
"Обращаясь к существу вопроса, следует напомнить французским пропагандистам, что совершивший убийство Самюэля Пати Абдуллах Анзоров с малолетнего возраста проживал в их стране, где в полной мере и пропитался исламистской идеологией. Радикализация во Франции выходцев с Северного Кавказа, как, впрочем, и из других регионов мира — следствие системных провалов миграционной и интеграционной политики французских властей", — заключила Захарова.
Потрясшая Францию трагедия произошла 16 октября 2020 года в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Выходец из Чечни Абдуллах Анзоров зарезал, а затем обезглавил учителя Самюэля Пати, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроках, посвященных свободе слова. Анзорова ликвидировала полиция. По данным прокуратуры, он родился в Москве в 2002 году, а во Франции получил статус беженца.
В последнее время Франция ужесточила риторику в отношении России, прицельно убеждая население в опасности "российской угрозы".
Так, Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с Россией.