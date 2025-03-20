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Умер первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин
Умер первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин - РИА Новости, 20.03.2025
Умер первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин
Первый премьер-министр постсоветской Украины Витольд Фокин скончался на 93-м году жизни, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на его внучку... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:54:00+03:00
2025-03-20T15:54:00+03:00
2025-03-20T15:54:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Первый премьер-министр постсоветской Украины Витольд Фокин скончался на 93-м году жизни, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на его внучку Марию Фокину. "Умер первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Ему было 92 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области. Работал на шахтах Донбасса, в Госплане УССР. В 1991 году вместе с первым президентом Украины от лица Киева подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР. Кресло главы украинского правительства занял в 1991 году, при президенте Леониде Кравчуке. Уже через год Рада выразила недоверие кабмину, что повлекло отставку правительства. С 18 августа по 30 сентября 2020 года был заместителем представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
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В мире, Украина, Донбасс, Запорожская область, Витольд Фокин, Леонид Кравчук, СССР
Умер первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин
Первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин умер на 93-м году жизни