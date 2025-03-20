https://ria.ru/20250320/fitso-2006172907.html
Фицо: ЕС может стать единственным, кто хочет продолжать конфликт на Украине
Фицо: ЕС может стать единственным, кто хочет продолжать конфликт на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Фицо: ЕС может стать единственным, кто хочет продолжать конфликт на Украине
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Европейский союз рискует остаться единственным, кто хочет продолжения конфликта на Украине. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:04:00+03:00
2025-03-20T13:04:00+03:00
2025-03-20T13:04:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что Европейский союз рискует остаться единственным, кто хочет продолжения конфликта на Украине. "Очень опасно для имиджа Европейского союза и стран, которые формируют его основу, если Европейский союз останется единственным, кто хочет воевать. Понемногу уже никто не хочет воевать, но есть страны Европейского союза, которые постоянно поднимают вопрос покупки оружия, поддержки вооружения и тому подобное", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Он отметил, что Словакия не может помешать другим странам передавать оружие Украине, но сама поддерживать Киев в военном отношении не будет. С приходом правительства Роберта Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
https://ria.ru/20250308/fitso-2003827605.html
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в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо, евросоюз, транзит газа через украину
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Евросоюз, транзит газа через Украину
Фицо: ЕС может стать единственным, кто хочет продолжать конфликт на Украине
Фицо: ЕС может остаться единственным, кто хочет продолжать конфликт на Украине