https://ria.ru/20250320/fitso-2006160161.html

Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо

Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 20.03.2025

Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо

Европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:17:00+03:00

2025-03-20T12:17:00+03:00

2025-03-20T12:17:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Мы будем стоять рядом с Украиной в вопросе ее членства в Европейском союзе, а те страны, которые больше всего делали вид, что поддерживают Украину, будут против Украины в Европейском союзе. Я думаю, что большие страны сделают все, чтобы членство Украины в Европейском союзе откладывалось настолько, насколько это возможно", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Он отметил, что Украина должна соответствовать необходимым требованиям для вступления в Европейский союз, и Словакия готова поделиться своим опытом в этом вопросе. Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому. Фицо при этом отмечал, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.

https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html

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в мире, украина, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз