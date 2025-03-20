Рейтинг@Mail.ru
Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/fitso-2006160161.html
Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо
Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо - РИА Новости, 20.03.2025
Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо
Европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:17:00+03:00
2025-03-20T12:17:00+03:00
в мире
украина
словакия
брюссель
роберт фицо
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_63c0cdaccb1d6ba52ca346bf8463cd4d.jpg
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Мы будем стоять рядом с Украиной в вопросе ее членства в Европейском союзе, а те страны, которые больше всего делали вид, что поддерживают Украину, будут против Украины в Европейском союзе. Я думаю, что большие страны сделают все, чтобы членство Украины в Европейском союзе откладывалось настолько, насколько это возможно", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС. Он отметил, что Украина должна соответствовать необходимым требованиям для вступления в Европейский союз, и Словакия готова поделиться своим опытом в этом вопросе. Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому. Фицо при этом отмечал, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.
https://ria.ru/20250219/ukraina-2000417497.html
украина
словакия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148736/22/1487362295_128:0:2749:1966_1920x0_80_0_0_35b26900d7eb31f32f6559e5c7084466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, брюссель, роберт фицо, евросоюз
В мире, Украина, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Евросоюз
Европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо: европейские страны будут мешать членству Украины в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Европейские страны, которые сейчас делают вид, что больше всех поддерживают Украину, будут мешать ее членству в Европейском союзе, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Мы будем стоять рядом с Украиной в вопросе ее членства в Европейском союзе, а те страны, которые больше всего делали вид, что поддерживают Украину, будут против Украины в Европейском союзе. Я думаю, что большие страны сделают все, чтобы членство Украины в Европейском союзе откладывалось настолько, насколько это возможно", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.
Он отметил, что Украина должна соответствовать необходимым требованиям для вступления в Европейский союз, и Словакия готова поделиться своим опытом в этом вопросе.
Словакия ранее поддержала амбиции Украины стать членом ЕС и обещала не препятствовать этому. Фицо при этом отмечал, что процесс вступления Украины в Евросоюз будут тормозить те страны, которые активно поддерживают продолжение конфликта.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Премьер Словакии прокомментировал намерение ЕС помочь Украине
19 февраля, 22:55
 
В миреУкраинаСловакияБрюссельРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала