https://ria.ru/20250320/finljandija-2006136426.html

Финляндия стала самой счастливой страной мира

Финляндия стала самой счастливой страной мира - РИА Новости, 20.03.2025

Финляндия стала самой счастливой страной мира

Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте - Дания, третье место заняла Исландия, Россия находится на 66-м месте, Украина - РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:55:00+03:00

2025-03-20T10:55:00+03:00

2025-03-20T10:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Финляндия восьмой год подряд признана самой счастливой страной, на втором месте - Дания, третье место заняла Исландия, Россия находится на 66-м месте, Украина - на 111-м, следует из публикации Всемирного доклада о счастье. Согласно Всемирному докладу о счастье 2024 года, тройка лидеров, как и в 2023 году, состояла из северных стран: на втором месте - Дания, на третьем - Исландия. Россия находилась на 72-м месте, Украина - на 105-м, следовало из документа. "Наш ежегодный рейтинг счастья снова возглавляют страны Северной Европы, а Финляндия по-прежнему занимает первое место среди них", - говорится в докладе. Согласно документу, в первую десятку самых счастливых стран также вошли Швеция, Нидерланды, Коста-Рика, Норвегия, Израиль, Люксембург и Мексика. США заняли 24 строчку, следует из доклада. Самой несчастливой страной, как и в докладе от 2024 года, признан Афганистан. В список аутсайдеров также вошли Сьерра-Леоне, Ливан, Малави, Зимбабве, Ботсвана, Демократическая Республика Конго и Йемен. Впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012 году. Исследование "Всемирного доклада о счастье" использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции. Правительства все чаще используют этот анализ, чтобы ориентировать политику на достижение счастья, уточняют авторы доклада. Публикация документа приурочена к Международному дню счастья, отмечаемому 20 марта.

https://ria.ru/20241028/rtsnk-1980513252.html

https://ria.ru/20250208/finlyandiya-1998105220.html

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в мире, финляндия, дания, исландия