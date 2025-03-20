https://ria.ru/20250320/evrosoyuz-2005965578.html

Коварный план Европы сработал. Москву заманивают в вечную войну

Коварный план Европы сработал. Москву заманивают в вечную войну - РИА Новости, 20.03.2025

Коварный план Европы сработал. Москву заманивают в вечную войну

Пока безопасность ЕС в значительной степени обеспечивают 300 тысяч американских военных, которые при необходимости пересекут океан за месяц. Однако с приходом к РИА Новости, 20.03.2025

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Пока безопасность ЕС в значительной степени обеспечивают 300 тысяч американских военных, которые при необходимости пересекут океан за месяц. Однако с приходом к власти Дональда Трампа европейские лидеры поняли, что полностью полагаться на Вашингтон больше нельзя. И задумались о возвращении обязательной воинской повинности. Как меняется Старый Свет — в материале РИА Новости.Первая ласточкаО том, как обороняться от "нападения России", в НАТО договорились еще летом 2023 года. Согласно плану, в течение месяца Вашингтон перебросит в Восточную Европу несколько сотен тысяч солдат. Первый удар отразят 80 тысяч американцев, которые уже находятся в ЕС.Теперь Европа сомневается в готовности США выполнить свои обязательства. Как сказано в совместном докладе брюссельского аналитического центра "Брейгель" и немецкого Кильского института мировой экономики, для сдерживания гипотетической российской агрессии "необходимо усилить собственный потенциал до уровня, эквивалентного 300 тысячам американских военнослужащих". В Стокгольмском международном институте проблем мира подсчитали, что ЕС и Великобритания располагают 1,5 миллиона военных. Правда, многие не способны участвовать в боевых действиях и есть сложности с централизованной системой управления.Западные наблюдатели полагают, что Россия задействовала на Украине примерно 700 тысяч солдат. Против такой силы надо вводить воинскую повинность. Сейчас обязательный призыв есть в Австрии, Греции, Дании, Латвии, Финляндии, Хорватии, Эстонии, Норвегии (не входит в ЕС) и на Кипре. Причем срок службы у хорватов всего два месяца, у норвежцев — 19."Учитывая то, что происходит в мире, мы приняли такое решение (о воинской повинности. — Прим. ред.), и другим европейским странам следует последовать нашему примеру. <…> Люди нервничают, следят за новостями. <...> Гарантии на словах — это одно, но надо убедиться, что мы становимся сильнее", — объяснил ситуацию президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.Вероятный следующий канцлер ФРГ — лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц — также собирается вернуть призыв (на год), приостановленный в 2011-м. Его поддерживает министр обороны из СДПГ Борис Писториус (их партии готовятся сформировать правящую коалицию). По опросу YouGov, 58 процентов немцев не против воинской повинности.Альтернативная службаВо Франции таких еще больше — 68 процентов. Но Макрон утверждает, что государству не хватит средств для создания призывной армии. "У нас больше нет материальной базы, инфраструктуры. <…> Абсолютно нереалистичный план", — признался президент Пятой республики. Вместо этого он работает над способами "мобилизации гражданских лиц".Польша отказалась от воинской повинности в 2010-м и не хочет ее восстанавливать. Вместе с тем премьер-министр Дональд Туск намерен увеличить численность армии с 200 до 500 тысяч человек. По его словам, в ВСУ — 800 тысяч, а в российских Вооруженных силах — 1,3 миллиона."Мы применим несколько методов. Тут и резервисты, и интенсивная подготовка, которая позволит превратить тех, кто не пойдет в армию, в полноценных и состоявшихся солдат во время конфликта. Это коснется каждого взрослого мужчины в стране. <…> Надо уметь защищать родину", — подчеркнул он.И сообщил о возможном отказе от запрета на противопехотные мины и кассетные боеприпасы. "Я попросил министра национальной обороны представить заключение (причем рекомендовал положительное) о выходе Польши из Оттавской и Дублинской конвенций. <…> Мы не станем ни на кого смотреть, мы не боимся ничьей критики. Все, что повышает обороноспособность, мы реализуем и используем", — пояснил Туск.Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предложил набрать 40 тысяч резервистов, которых призовут в армию в случае чрезвычайной ситуации. Сейчас в армии, флоте и ВВС Италии служат порядка 160 тысяч человек. Еще есть 100 тысяч карабинеров.Милые бранятсяДоцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отметил в беседе с РИА Новости, что переформатирование европейских армий — часть программы перевооружения ЕС."Они собираются потратить на это 800 миллиардов евро. Значит, у них должно появиться новейшее оборудование, которое не освоишь за пару дней. Специалистов надо обучать минимум полгода, а то и больше. Соответственно, нужны люди. Воинская повинность легко решает эту проблему. Помогут и резервисты", — указал эксперт.Брюссель не может приказать участникам ЕС увеличить свои армии, продолжил он. Решения нужно проводить через национальные парламенты. Тем не менее они наберут солдат. Этого требует и новая гонка вооружений, в которую вступает Европа.Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что Трамп сыграл парадоксальную роль в перевооружении Европы. С одной стороны, в ЕС не желают зависеть от непредсказуемости президента США, а с другой — следуют его плану."Трамп хочет, чтобы союзники по НАТО повысили расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Он не говорит, что это нужно для борьбы с Россией, но европейцы понимают именно так. Большинство членов ЕС не могут себе этого позволить — они перевооружатся в меру своих сил. Каждый сам решит, стоит ли увеличивать армию, но в конечном итоге почти все сделают это", — полагает политолог.Если бы Трамп не вернулся к власти, ничего бы не изменилось, уточняет он. Хотя такие планы озвучивали, на практике мало что предпринимали.

https://ria.ru/20250310/es-2003634059.html

https://ria.ru/20250306/ssha-2003203738.html

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