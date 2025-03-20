Европа может восстановить сотрудничество с Россией, считает эксперт
Ученый Люй Сян: Европа может восстановить сотрудничество с Россией в будущем
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Европейские страны находятся в фрустрации из-за того, что США внезапно их бросили, они продолжают осуждать Россию, однако в обозримом будущем могут начать пытаться восстановить с ней экономическое сотрудничество, заявил РИА Новости эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян.
Как отметил Люй Сян, европейские страны "были силой втянуты в антироссийскую военную машину администрацией бывшего президента США Джо Байдена", и "именно Европа стала главным пострадавшим в этом конфликте".
"Сейчас, находясь в фрустрации из-за того что США внезапно их бросили, а также в условиях сложившейся риторики "политкорректности", европейские лидеры продолжают осуждать Россию. Однако в обозримом будущем некоторые крупные европейские государства, вероятно, попытаются восстановить экономическое сотрудничество с Россией", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены.
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