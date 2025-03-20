https://ria.ru/20250320/evropa-2006105334.html

Европа может восстановить сотрудничество с Россией, считает эксперт

Европа может восстановить сотрудничество с Россией, считает эксперт - РИА Новости, 20.03.2025

Европа может восстановить сотрудничество с Россией, считает эксперт

Европейские страны находятся в фрустрации из-за того, что США внезапно их бросили, они продолжают осуждать Россию, однако в обозримом будущем могут начать... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:03:00+03:00

2025-03-20T07:03:00+03:00

2025-03-20T10:39:00+03:00

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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Европейские страны находятся в фрустрации из-за того, что США внезапно их бросили, они продолжают осуждать Россию, однако в обозримом будущем могут начать пытаться восстановить с ней экономическое сотрудничество, заявил РИА Новости эксперт по американским вопросам Китайской академии общественных наук Люй Сян. Как отметил Люй Сян, европейские страны "были силой втянуты в антироссийскую военную машину администрацией бывшего президента США Джо Байдена", и "именно Европа стала главным пострадавшим в этом конфликте". "Сейчас, находясь в фрустрации из-за того что США внезапно их бросили, а также в условиях сложившейся риторики "политкорректности", европейские лидеры продолжают осуждать Россию. Однако в обозримом будущем некоторые крупные европейские государства, вероятно, попытаются восстановить экономическое сотрудничество с Россией", - сказал он. Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле ранее заявляли, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. В РФ отмечали, что Москва всегда готова к переговорам, но при этом национальные интересы России должны быть гарантированно обеспечены.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005954809.html

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005986030.html

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в мире, россия, сша, европа, джо байден, владимир путин