https://ria.ru/20250320/evakuatsija-2006150421.html
В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей
В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей - РИА Новости, 20.03.2025
В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные приступают к эвакуации тел погибших жителей курского приграничья, их семьям помогут в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:41:00+03:00
2025-03-20T11:41:00+03:00
2025-03-20T11:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что военные приступают к эвакуации тел погибших жителей курского приграничья, их семьям помогут в организации похорон. "Знаю о том, что на освобождённых в последнее время населённых пунктах действительно есть не единичные случаи обнаружения тел погибших. Сейчас военные тоже начинают приступать к их эвакуации. Здесь, опять же, во главу угла ставится вопрос безопасности. Рисковать жизнями наших бойцов, конечно, неправильно. Как только обстановка позволяет, тела вывозятся - и делается это тоже, конечно, в полном контакте с военным следствием", - сказал Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что правительство Курской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших, в том числе в организации похорон. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250320/sudzha-2006141318.html
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курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области начали эвакуацию тел погибших жителей
Хинштейн: военные начали эвакуацию тел погибших жителей курского приграничья