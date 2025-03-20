https://ria.ru/20250320/estonija-2006329816.html

МИД Эстонии вручил дипломатическую ноту российскому послу

МИД Эстонии вручил дипломатическую ноту российскому послу - РИА Новости, 20.03.2025

МИД Эстонии вручил дипломатическую ноту российскому послу

МИД Эстонии вручил дипломатическую ноту послу России в связи с инцидентом с буями на реке Нарва в 2024 году, говорится в заявлении на сайте ведомства. РИА Новости, 20.03.2025

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2025-03-20T22:18:00+03:00

2025-03-20T22:18:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МИД Эстонии вручил дипломатическую ноту послу России в связи с инцидентом с буями на реке Нарва в 2024 году, говорится в заявлении на сайте ведомства. В мае 2024 года департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли 25 буев на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение этих буев может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в прошлом году Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев. "Сегодня, 20 марта, министерство иностранных дел Эстонии вызвало представителя российского посольства для того, чтобы вручить дипломатическую ноту в отношении прошлогоднего инцидента на реке Нарва, когда Россия незаконно убрала пограничные буи... Мы также повторяем свое требование вернуть украденные буи", - говорится на сайте ведомства. Министерство упоминает, что стороны "не могут прийти к согласию" по поводу инцидента на реке Нарва в 2024 году, добавляя, Эстония "считает необходимым" установить буи в этом году. "Нота подчеркивает, что мы (Эстония - ред.) хотели бы разрешить проблему установки буев конструктивно", - добавляется в заявлении на сайте МИД. В июле 2024 года телерадиовещательная компания ERR сообщила, что МИД Эстонии передал посольству РФ дипломатическую ноту с предложением провести совместные измерения фарватера Нарвы. По данным ERR, в МИД Эстонии объяснили, что совместный замер дна реки Нарвы необходим, чтобы решить разногласия, связанные с тем, в чьих водах, российских или эстонских, находились 25 фарватерных буев, якобы снятых в ночь на 23 мая. Позднее в российской дипмиссии в Таллине сообщили РИА Новости, что Россия изучает предложение Эстонии провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва. В дипмиссии уточнили, что эстонская сторона предложила провести исследование для "определения текущего местоположения осевой линии судоходного пути".

https://ria.ru/20250203/vlasti-1997027789.html

https://ria.ru/20250211/estonija-1998584047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, эстония, нарва