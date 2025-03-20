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Лидеры ЕС не упомянули полный отказ от энергоносителей из России
Лидеры ЕС не упомянули полный отказ от энергоносителей из России - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры ЕС не упомянули полный отказ от энергоносителей из России
Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза, при этом не упомянули о цели по полному отказу от РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:56:00+03:00
2025-03-20T23:56:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза, при этом не упомянули о цели по полному отказу от энергоносителей из РФ, следует из опубликованного итогового документа. "Евросовет призывает к усилиям по обеспечению дополнительных поставок энергии в Европу, в частности для обеспечения безопасности поставок для всех государств-членов", - указывается в письменных выводах встречи в верхах. Саммит также высказался о необходимости защитить граждан и бизнес от высоких цен на энергию. При этом в документе не содержится традиционного в последние годы призыва к полному прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей.
https://ria.ru/20250320/orban-2006331651.html
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в мире, брюссель, россия, европа, евросоюз, евросовет
В мире, Брюссель, Россия, Европа, Евросоюз, Евросовет
Лидеры ЕС не упомянули полный отказ от энергоносителей из России
Лидеры ЕС решили не призывать к полному отказу от российских энергоносителей