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Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно - РИА Новости, 20.03.2025
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17:33 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html
Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно
Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно - РИА Новости, 20.03.2025
Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно
Государства ЕС будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:33:00+03:00
2025-03-20T17:33:00+03:00
в мире
украина
брюссель
виктор орбан
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Государства ЕС будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов отдельных стран, следует из итогового заявления саммита Евросоюза в Брюсселе. "Евросовет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины, в частности, об инициативе верховного представителя по координации усиленной поддержки государствами-членами и другими государствами на добровольной основе… Вся военная поддержка Украине, а также гарантии в сфере безопасности будут предоставляться при полном уважении политики ряда государств-членов в сфере обороны и безопасности, а также с учетом интересов в обороне и безопасности всех государств-членов", - говорится в документе. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев.
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в мире, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Брюссель, Виктор Орбан, Евросоюз, Евросовет
Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно

Евросоюз будет помогать Украине на добровольной основе, с учетом своих интересов

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Государства ЕС будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов отдельных стран, следует из итогового заявления саммита Евросоюза в Брюсселе.
«
"Евросовет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины, в частности, об инициативе верховного представителя по координации усиленной поддержки государствами-членами и другими государствами на добровольной основе… Вся военная поддержка Украине, а также гарантии в сфере безопасности будут предоставляться при полном уважении политики ряда государств-членов в сфере обороны и безопасности, а также с учетом интересов в обороне и безопасности всех государств-членов", - говорится в документе.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев.
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В миреУкраинаБрюссельВиктор ОрбанЕвросоюзЕвросовет
 
 
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