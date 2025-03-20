https://ria.ru/20250320/es-2006256035.html

Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно

Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно - РИА Новости, 20.03.2025

Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно

Государства ЕС будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:33:00+03:00

2025-03-20T17:33:00+03:00

2025-03-20T17:33:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Государства ЕС будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов отдельных стран, следует из итогового заявления саммита Евросоюза в Брюсселе. "Евросовет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины, в частности, об инициативе верховного представителя по координации усиленной поддержки государствами-членами и другими государствами на добровольной основе… Вся военная поддержка Украине, а также гарантии в сфере безопасности будут предоставляться при полном уважении политики ряда государств-членов в сфере обороны и безопасности, а также с учетом интересов в обороне и безопасности всех государств-членов", - говорится в документе. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев.

https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, брюссель, виктор орбан, евросоюз, евросовет