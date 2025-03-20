Страны ЕС договорились оказывать военную помощь Украине добровольно
Евросоюз будет помогать Украине на добровольной основе, с учетом своих интересов
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Государства ЕС будут оказывать военную помощь Украине или предоставлять ей гарантии безопасности на добровольной основе с учетом национальных интересов отдельных стран, следует из итогового заявления саммита Евросоюза в Брюсселе.
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"Евросовет напоминает об инициативах по усилению военной поддержки Украины, в частности, об инициативе верховного представителя по координации усиленной поддержки государствами-членами и другими государствами на добровольной основе… Вся военная поддержка Украине, а также гарантии в сфере безопасности будут предоставляться при полном уважении политики ряда государств-членов в сфере обороны и безопасности, а также с учетом интересов в обороне и безопасности всех государств-членов", - говорится в документе.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его страна не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев.
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