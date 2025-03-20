https://ria.ru/20250320/es-2006254919.html

Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет

Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет - РИА Новости, 20.03.2025

Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет

Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:30:00+03:00

2025-03-20T17:30:00+03:00

2025-03-20T17:30:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил журналистам европейский источник. "Лидеры обсудили ситуацию на Украине и состояние переговоров, проводимых США. Было высказано общее мнение, что на данный момент реальных переговоров не ведется. Лидеры также обменялись мнениями о наилучших способах повлиять на процесс", - указал он. По его словам, письменные выводы по Украине по итогам саммита с подтверждением необходимости продолжения помощи Киеву подписали, как и на саммите 6 марта, только 26 из 27 государств Евросоюза. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.

https://ria.ru/20250320/es-2006240433.html

https://ria.ru/20250320/es-2006183292.html

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