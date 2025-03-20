https://ria.ru/20250320/es-2006254919.html
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет
Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:30:00+03:00
2025-03-20T17:30:00+03:00
2025-03-20T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил журналистам европейский источник. "Лидеры обсудили ситуацию на Украине и состояние переговоров, проводимых США. Было высказано общее мнение, что на данный момент реальных переговоров не ведется. Лидеры также обменялись мнениями о наилучших способах повлиять на процесс", - указал он. По его словам, письменные выводы по Украине по итогам саммита с подтверждением необходимости продолжения помощи Киеву подписали, как и на саммите 6 марта, только 26 из 27 государств Евросоюза. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250320/es-2006240433.html
https://ria.ru/20250320/es-2006183292.html
https://ria.ru/20250320/orban-2006252967.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Евросоюз
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет
Лидеры ЕС констатировали отсутствие реальных переговоров по Украине