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Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:30 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/es-2006254919.html
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет
Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:30:00+03:00
2025-03-20T17:30:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил журналистам европейский источник. "Лидеры обсудили ситуацию на Украине и состояние переговоров, проводимых США. Было высказано общее мнение, что на данный момент реальных переговоров не ведется. Лидеры также обменялись мнениями о наилучших способах повлиять на процесс", - указал он. По его словам, письменные выводы по Украине по итогам саммита с подтверждением необходимости продолжения помощи Киеву подписали, как и на саммите 6 марта, только 26 из 27 государств Евросоюза. Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250320/es-2006240433.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Евросоюз
Лидеры ЕС заявили, что реальных переговоров по Украине нет

Лидеры ЕС констатировали отсутствие реальных переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Лидеры ЕС на проходящем в четверг саммите в Брюсселе констатировали, что "реальных" мирных переговоров по Украине в настоящее время не ведется, сообщил журналистам европейский источник.
"Лидеры обсудили ситуацию на Украине и состояние переговоров, проводимых США. Было высказано общее мнение, что на данный момент реальных переговоров не ведется. Лидеры также обменялись мнениями о наилучших способах повлиять на процесс", - указал он.
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По его словам, письменные выводы по Украине по итогам саммита с подтверждением необходимости продолжения помощи Киеву подписали, как и на саммите 6 марта, только 26 из 27 государств Евросоюза.
Президент России Владимир Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
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По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
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