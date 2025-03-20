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Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине
Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход "мир через силу" для Украины,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:36:00+03:00
2025-03-20T16:36:00+03:00
2025-03-20T16:53:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход "мир через силу" для Украины, говорится в опубликованном документе."Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности", - указывается в документе.Там подчеркивается, что подписавшие заявление страны обязуются продолжать оказывать военную помощь Киеву."Евросовет приветствует совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю", - говорится в документе.В нем также отмечается, что "надежный путь к миру" должен включать "гуманитарные усилия, в частности, обмен военнопленными, освобождение мирных жителей".
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Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине
Лидеры 26 из 27 стран ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" для Киева