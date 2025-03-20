Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 20.03.2025 (обновлено: 16:53 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/es-2006240433.html
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине - РИА Новости, 20.03.2025
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине
Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход "мир через силу" для Украины,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:36:00+03:00
2025-03-20T16:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
брюссель
евросовет
евросоюз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход "мир через силу" для Украины, говорится в опубликованном документе."Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности", - указывается в документе.Там подчеркивается, что подписавшие заявление страны обязуются продолжать оказывать военную помощь Киеву."Евросовет приветствует совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю", - говорится в документе.В нем также отмечается, что "надежный путь к миру" должен включать "гуманитарные усилия, в частности, обмен военнопленными, освобождение мирных жителей".
https://ria.ru/20250320/es-2006183292.html
https://ria.ru/20250320/es-2006114528.html
украина
сша
брюссель
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, брюссель, евросовет, евросоюз, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Брюссель, Евросовет, Евросоюз, Россия
Лидеры ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" на Украине

Лидеры 26 из 27 стран ЕС заявили о сохранении подхода "мир через силу" для Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Подписавшие итоговое заявление саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры 26 из 27 европейских стран заявили, что сохраняют свой подход "мир через силу" для Украины, говорится в опубликованном документе.
"Евросовет подтверждает свою постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… сохраняет свой подход "мир через силу", который предусматривает, чтобы Украина находилась в максимально сильной позиции, имея собственные мощные оборонные возможности", - указывается в документе.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ЕС не может согласовать итоговый документ саммита из-за Украины
Вчера, 13:31
Там подчеркивается, что подписавшие заявление страны обязуются продолжать оказывать военную помощь Киеву.
"Евросовет приветствует совместное заявление Украины и США по итогам встречи в Саудовской Аравии, включая предложения о прекращении огня, гуманитарных усилиях и возобновлении обмена разведданными и помощи в сфере безопасности со стороны США. Евросовет призывает Россию проявить реальную политическую волю", - говорится в документе.
В нем также отмечается, что "надежный путь к миру" должен включать "гуманитарные усилия, в частности, обмен военнопленными, освобождение мирных жителей".
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg
Вчера, 09:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАБрюссельЕвросоветЕвросоюзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала