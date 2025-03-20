https://ria.ru/20250320/es-2006228558.html
Премьер Финляндии призвал ускорить вступление Украины в ЕС
Премьер Финляндии призвал ускорить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 20.03.2025
Премьер Финляндии призвал ускорить вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ускорить вступление Украины в ЕС. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:52:00+03:00
2025-03-20T15:52:00+03:00
2025-03-20T15:52:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал ускорить вступление Украины в ЕС. "Украина хочет стать членом Европейского Союза. Они хотят быть одними из нас. Поэтому мы должны помочь им и поддержать их на их пути к членству как можно скорее, самое позднее к 2030 году", - сказал Орпо журналистам перед саммитом ЕС в Брюсселе. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
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в мире, украина, брюссель, молдавия, петтери орпо, евросоюз, финляндия
В мире, Украина, Брюссель, Молдавия, Петтери Орпо, Евросоюз, Финляндия
Премьер Финляндии призвал ускорить вступление Украины в ЕС
Премьер Финляндии Орпо призвал ускорить вступление Украины в Евросоюз