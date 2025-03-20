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В ЕС пожаловались на рост влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире - РИА Новости, 20.03.2025
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15:50 20.03.2025 (обновлено: 16:49 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/es-2006228039.html
В ЕС пожаловались на рост влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире
В ЕС пожаловались на рост влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире - РИА Новости, 20.03.2025
В ЕС пожаловались на рост влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире
Европейская внешнеполитическая служба обеспокоена ростом информационного влияния России в мире, в частности, из-за работы таких СМИ, как РИА Новости, Sputnik и... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:50:00+03:00
2025-03-20T16:49:00+03:00
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китай
украина
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Европейская внешнеполитическая служба обеспокоена ростом информационного влияния России в мире, в частности, из-за работы таких СМИ, как РИА Новости, Sputnik и RT, которые расширяют распространение своего контента, следует из опубликованного доклада службы. "В 2024 году RT расширил свою сеть на новые регионы, запустив RT Balkans в Сербии", — указывается в документе. Авторы доклада утверждают, что "значительные усилия направляются на дискредитацию политики ЕС" на этом направлении, в частности политики расширения союза. При этом в документе отмечаются "глобальный географический и лингвистический охват", а также "адаптация контента для различных аудиторий". Помимо прочего, в ЕС обеспокоены распространением влияния российских СМИ в Африке, особенно из-за проектов RT en français и Sputnik Afrique. В Брюсселе утверждают, что именно туда были направлены основные усилия после запрета на вещание на территории ЕС. В докладе указывается "способность России переориентировать свое медийное присутствие, компенсируя ограничения в одном регионе усилением влияния в другом". Агентство Sputnik авторы доклада называют "инструментом глобальных информационных манипуляций", но его деятельность, судя по всему, в Брюсселе была изучена не так тщательно. В документе, в частности, утверждается, что в 2024 году Sputnik открыл офис в Индонезии и "расширил свою сеть распространителей контента", хотя в этой стране был открыт офис РИА Новости, а не Sputnik. При этом агентство РИА Новости упоминается среди СМИ, "играющих центральную роль в формировании и усилении государственных нарративов". Более того, авторы доклада полагают, что даже официальные китайские аккаунты продвигают информацию, которую публикуют РИА Новости, RT или Sputnik. Как утверждается, в докладе проанализирована инфраструктура России и Китая, созданная для якобы "вмешательства во внутренние дела других государств и манипулирования информацией". "Россия продолжает использовать слабые места в глобальном информационном ландшафте, что делает ее тактику иностранного вмешательства и манипулирования информацией серьезной проблемой безопасности для Европейского союза", — утверждается в документе. Целями информационных кампаний, по мнению авторов доклада, стали такие страны, как Украина, Молдавия, Грузия, государства НАТО и "Группы семи", а также государства Балканского региона, Африки и Азии — всего около 90 стран. Кроме того, в документе утверждается, что Брюссель выявил и "скрытые угрозы" в лице различных региональных СМИ и аккаунтов, также якобы работающих в интересах распространения российских "нарративов", причем объяснений, на основании чего сделаны такие выводы, нет.Для ведения информационной войны против России авторы доклада настаивают на необходимости координации усилий на международных площадках, в том числе НАТО и "Группы семи", а также на продолжении санкционной политики против СМИ. Внешнеполитическая служба ЕС уже много лет в ежедневном режиме публикует так называемые разоблачения российских СМИ на специальном сайте, который не пользуется особой популярностью среди читателей. При этом информационная политика Евросоюза в отношении России, а также публикации провластных западных медиа такому анализу не подвергаются. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
https://ria.ru/20250318/karlson-2005752561.html
https://ria.ru/20250312/es-2004619217.html
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россия, китай, украина, евросоюз, нато, европарламент, sputnik, телеканал rt, риа новости, миа "россия сегодня", в мире
Россия, Китай, Украина, Евросоюз, НАТО, Европарламент, Sputnik, Телеканал RT, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", В мире
В ЕС пожаловались на рост влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире

В ЕС обеспокоились ростом влияния РИА Новости, Sputnik и RT в мире

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар — РИА Новости. Европейская внешнеполитическая служба обеспокоена ростом информационного влияния России в мире, в частности, из-за работы таких СМИ, как РИА Новости, Sputnik и RT, которые расширяют распространение своего контента, следует из опубликованного доклада службы.
"В 2024 году RT расширил свою сеть на новые регионы, запустив RT Balkans в Сербии", — указывается в документе.
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Авторы доклада утверждают, что "значительные усилия направляются на дискредитацию политики ЕС" на этом направлении, в частности политики расширения союза.
При этом в документе отмечаются "глобальный географический и лингвистический охват", а также "адаптация контента для различных аудиторий".
Помимо прочего, в ЕС обеспокоены распространением влияния российских СМИ в Африке, особенно из-за проектов RT en français и Sputnik Afrique. В Брюсселе утверждают, что именно туда были направлены основные усилия после запрета на вещание на территории ЕС. В докладе указывается "способность России переориентировать свое медийное присутствие, компенсируя ограничения в одном регионе усилением влияния в другом".
Агентство Sputnik авторы доклада называют "инструментом глобальных информационных манипуляций", но его деятельность, судя по всему, в Брюсселе была изучена не так тщательно. В документе, в частности, утверждается, что в 2024 году Sputnik открыл офис в Индонезии и "расширил свою сеть распространителей контента", хотя в этой стране был открыт офис РИА Новости, а не Sputnik.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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При этом агентство РИА Новости упоминается среди СМИ, "играющих центральную роль в формировании и усилении государственных нарративов". Более того, авторы доклада полагают, что даже официальные китайские аккаунты продвигают информацию, которую публикуют РИА Новости, RT или Sputnik.
Как утверждается, в докладе проанализирована инфраструктура России и Китая, созданная для якобы "вмешательства во внутренние дела других государств и манипулирования информацией".
"Россия продолжает использовать слабые места в глобальном информационном ландшафте, что делает ее тактику иностранного вмешательства и манипулирования информацией серьезной проблемой безопасности для Европейского союза", — утверждается в документе.
Целями информационных кампаний, по мнению авторов доклада, стали такие страны, как Украина, Молдавия, Грузия, государства НАТО и "Группы семи", а также государства Балканского региона, Африки и Азии — всего около 90 стран.
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Кроме того, в документе утверждается, что Брюссель выявил и "скрытые угрозы" в лице различных региональных СМИ и аккаунтов, также якобы работающих в интересах распространения российских "нарративов", причем объяснений, на основании чего сделаны такие выводы, нет.
Для ведения информационной войны против России авторы доклада настаивают на необходимости координации усилий на международных площадках, в том числе НАТО и "Группы семи", а также на продолжении санкционной политики против СМИ.
Внешнеполитическая служба ЕС уже много лет в ежедневном режиме публикует так называемые разоблачения российских СМИ на специальном сайте, который не пользуется особой популярностью среди читателей. При этом информационная политика Евросоюза в отношении России, а также публикации провластных западных медиа такому анализу не подвергаются.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским медиа, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
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