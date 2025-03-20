https://ria.ru/20250320/es-2006183292.html

ЕС не может согласовать итоговый документ саммита из-за Украины

ЕС не может согласовать итоговый документ саммита из-за Украины - РИА Новости, 20.03.2025

ЕС не может согласовать итоговый документ саммита из-за Украины

В ЕС трудности с согласованием итогового документа саммита из-за Украины, а подробностей по поводу плана главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:31:00+03:00

2025-03-20T13:31:00+03:00

2025-03-20T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В ЕС трудности с согласованием итогового документа саммита из-за Украины, а подробностей по поводу плана главы дипломатии евроблока Каи Каллас о помощи Украине не ожидается, сообщает издание Euractiv. Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро. "В последнем проекте итогового заявления... часть про Украину уже была выделена в отдельный документ, готовый к одобрению 26 членами ЕС (без Венгрии - ред.)", - говорится в сообщении издания. По мнению дипломатов Евросоюза, формулировки в этом отдельном документе могут быть более резкими, чем те, которые были использованы в предыдущем коммюнике. Как отмечает Euractiv со ссылкой на проект итогового заявления, инициатива Каллас упоминается в документе, но подробностей по ней нет. По словам дипломатов, они вряд ли будут предоставлены в ходе этого саммита. Издание пишет, что ранее Каллас направила лидерам ЕС письмо, в котором призвала их передать Украине два миллиона крупнокалиберных снарядов в этом году. Лидеры стран ЕС вновь соберутся в Брюсселе на саммит. В течение двух дней, 20 и 21 марта, будут обсуждаться ситуация на Украине и на Ближнем Востоке, европейская оборона и конкурентоспособность ЕС. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250306/kallas-2003409192.html

https://ria.ru/20250320/es-2006114528.html

https://ria.ru/20250320/kallas-2006149388.html

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в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато