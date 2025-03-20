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Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах - РИА Новости, 20.03.2025
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13:02 20.03.2025 (обновлено: 13:03 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/es-2006172329.html
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах - РИА Новости, 20.03.2025
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах
Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в процессе урегулирования после разговора президента России Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в процессе урегулирования после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если вы имеете в виду сигналов нам, нет, никаких сигналов не было.", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, были ли после последнего разговора Путина и Трампа сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, брюссель, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, евросоюз
Россия, Брюссель, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Евросоюз
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах

Песков: РФ не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в переговорах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в процессе урегулирования после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если вы имеете в виду сигналов нам, нет, никаких сигналов не было.", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, были ли после последнего разговора Путина и Трампа сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Российско-американские переговоры в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Переговоры России и США могут пройти в ближайшее время, сообщил Кремль
Вчера, 12:48
 
РоссияБрюссельСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ миреЕвросоюз
 
 
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