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Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах - РИА Новости, 20.03.2025
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах
Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в процессе урегулирования после разговора президента России Владимира Путина и президента США... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T13:02:00+03:00
2025-03-20T13:02:00+03:00
2025-03-20T13:03:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в процессе урегулирования после разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Если вы имеете в виду сигналов нам, нет, никаких сигналов не было.", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов о том, были ли после последнего разговора Путина и Трампа сигналы со стороны Брюсселя о готовности начать переговорный процесс. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
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россия, брюссель, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, евросоюз
Россия, Брюссель, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Евросоюз
Россия не получала от ЕС сигналов о желании участвовать в переговорах
Песков: РФ не получала от Брюсселя сигналов о желании участвовать в переговорах