https://ria.ru/20250320/es-2006131112.html

В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico

В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico - РИА Новости, 20.03.2025

В ЕС произошел раскол из-за ответа на пошлины Трампа, пишет Politico

Разногласия наблюдаются в Евросоюзе по поводу политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США, сообщает газета Politico. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:34:00+03:00

2025-03-20T10:34:00+03:00

2025-03-20T10:34:00+03:00

сша

франция

италия

еврокомиссия

евросоюз

politico

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Разногласия наблюдаются в Евросоюзе по поводу политики Еврокомиссии по введению ответных мер на ввозные пошлины США, сообщает газета Politico. Издание пишет, что через неделю после того, как ЕК объявила об ответных мерах на пошлины США, лидеры Франции, Италии и Ирландии публично раскритиковали ее стратегию. "Очевидно, что первоначальное единство ЕС по вопросам торговли рушится еще до того, как он согласовал второй, более крупный пакет пошлин, запланированный на середину апреля в ответ на новые (и более широкие) пошлины (президента США Дональда - ред.) Трампа на сталь и алюминий", - говорится в материале агентства. По словам источника издания, французы наиболее "громкие" по этому вопросу. "Они наиболее агрессивно отстаивают свои интересы, поэтому получают больше ответных ударов", - заявил неназванный дипломат ЕС. США в марте ввели 25-процентные пошлины на импорт алюминия и стали, распространив их на все страны. Одним из крупнейших поставщиков этих металлов в Штаты является Евросоюз, который в качестве контрмеры готовится ввести тариф в 50% на импорт американского виски. Это по сути запретительные импортные пошлины.

https://ria.ru/20250318/ssha-2005720920.html

https://ria.ru/20250227/poshliny-2001971305.html

сша

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, франция, италия, еврокомиссия, евросоюз, politico, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире