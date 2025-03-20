https://ria.ru/20250320/erevan-2006269428.html

Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике

Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике - РИА Новости, 20.03.2025

Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике

Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:59:00+03:00

2025-03-20T17:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег. В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало", - сказала она на брифинге.Если информация подтвердится, то это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе и попыткой перенести в регион конфронтационные схемы коллективного Запада, отметила она."Мы, безусловно, за этой темой будем следить", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250320/armeniya-2006270275.html

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в мире, москва, ереван, сша, мария захарова, россия, армения