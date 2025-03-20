https://ria.ru/20250320/erevan-2006269428.html
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике - РИА Новости, 20.03.2025
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике
Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:59:00+03:00
2025-03-20T17:59:00+03:00
2025-03-20T18:04:00+03:00
в мире
москва
ереван
сша
мария захарова
россия
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd4b0f2a121262ac1c804a8c2216f4.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег. В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало", - сказала она на брифинге.Если информация подтвердится, то это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе и попыткой перенести в регион конфронтационные схемы коллективного Запада, отметила она."Мы, безусловно, за этой темой будем следить", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250320/armeniya-2006270275.html
москва
ереван
сша
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933462032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59bd7362349fb3311cdbb801d5ccdda8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, ереван, сша, мария захарова, россия, армения
В мире, Москва, Ереван, США, Мария Захарова, Россия, Армения
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике
Россия запросила у Армении информацию о планах США перенести военную технику