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Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике - РИА Новости, 20.03.2025
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17:59 20.03.2025 (обновлено: 18:04 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/erevan-2006269428.html
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике - РИА Новости, 20.03.2025
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике
Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:59:00+03:00
2025-03-20T18:04:00+03:00
в мире
москва
ереван
сша
мария захарова
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег. В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало", - сказала она на брифинге.Если информация подтвердится, то это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе и попыткой перенести в регион конфронтационные схемы коллективного Запада, отметила она."Мы, безусловно, за этой темой будем следить", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250320/armeniya-2006270275.html
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в мире, москва, ереван, сша, мария захарова, россия, армения
В мире, Москва, Ереван, США, Мария Захарова, Россия, Армения
Москва запросила у Еревана информацию о планах США по военной технике

Россия запросила у Армении информацию о планах США перенести военную технику

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва запросила у Еревана информацию о намерении США переместить военную технику в Армению, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видели эти публикации и оперативно запросили армянских коллег. В предварительном плане нам сообщили, что таких официальных запросов от Вашингтона не поступало", - сказала она на брифинге.
Если информация подтвердится, то это станет дестабилизирующим фактором для стабильности и безопасности на Южном Кавказе и попыткой перенести в регион конфронтационные схемы коллективного Запада, отметила она.
"Мы, безусловно, за этой темой будем следить", - подчеркнула Захарова.
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В Армении заявили, что не получали запросов от США по военной технике
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В миреМоскваЕреванСШАМария ЗахароваРоссияАрмения
 
 
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