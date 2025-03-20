https://ria.ru/20250320/engels-2006237083.html

В СНТ в Энгельсе нашли новые потенциально опасные обломки БПЛА

В СНТ в Энгельсе нашли новые потенциально опасные обломки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

В СНТ в Энгельсе нашли новые потенциально опасные обломки БПЛА

Из-за обнаружения новых потенциально опасных обломков вновь ограничен доступ к садовым некоммерческим товариществам в Энгельсе, откуда эвакуировали жителей... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:22:00+03:00

2025-03-20T16:22:00+03:00

2025-03-20T16:31:00+03:00

энгельс

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006114306_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f71a1b24139cb669c838b11c6bf8d16b.jpg

САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Из-за обнаружения новых потенциально опасных обломков вновь ограничен доступ к садовым некоммерческим товариществам в Энгельсе, откуда эвакуировали жителей из-за возгорания на территории аэродрома после атаки БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По данным властей региона, из-за возгорания на территории аэродрома проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. В Энгельсском районе введен режим ЧС. В правительстве уточнили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. Бусаргин сообщал, что жителям СНТ разрешили вернуться домой, угрозы им нет."В связи с обнаружением новых потенциально опасных обломков по просьбе профильных служб временно вновь вводятся ограничения на доступ к тем же СНТ в Энгельсе. Дополнительную информацию граждане могут получить в штабе на месте. Просим жителей отнестись с пониманием к возникшим неудобствам. Ограничения, в первую очередь, связаны с вопросами безопасности, которые являются приоритетными. Также продолжают работу горячие линии на базе ЕДДС", - написал Бусаргин.

https://ria.ru/20250320/prokuratura-2006133285.html

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельс, происшествия