В СНТ в Энгельсе нашли новые потенциально опасные обломки БПЛА
К СНТ в Энгельсе ограничили доступ из-за потенциально опасных обломков БПЛА
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Из-за обнаружения новых потенциально опасных обломков вновь ограничен доступ к садовым некоммерческим товариществам в Энгельсе, откуда эвакуировали жителей из-за возгорания на территории аэродрома после атаки БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
Ранее Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По данным властей региона, из-за возгорания на территории аэродрома проведена эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. В Энгельсском районе введен режим ЧС. В правительстве уточнили РИА Новости, что всего пострадали 10 человек. Бусаргин сообщал, что жителям СНТ разрешили вернуться домой, угрозы им нет.
"В связи с обнаружением новых потенциально опасных обломков по просьбе профильных служб временно вновь вводятся ограничения на доступ к тем же СНТ в Энгельсе. Дополнительную информацию граждане могут получить в штабе на месте. Просим жителей отнестись с пониманием к возникшим неудобствам. Ограничения, в первую очередь, связаны с вопросами безопасности, которые являются приоритетными. Также продолжают работу горячие линии на базе ЕДДС", - написал Бусаргин.