https://ria.ru/20250320/engels-2006136314.html

В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Максим Леонов в РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:54:00+03:00

2025-03-20T10:54:00+03:00

2025-03-20T11:10:00+03:00

энгельсский район

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Максим Леонов в Telegram-канале.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий"."В настоящий момент по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях. Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По телефонам горячей линии на базе ЕДДС... собирается информация от жителей о повреждении имущества. Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям", - написал Леонов.

https://ria.ru/20250319/kuban-2005936342.html

энгельсский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельсский район, саратовская область, происшествия