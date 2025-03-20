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В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
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10:54 20.03.2025 (обновлено: 11:10 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/engels-2006136314.html
В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Максим Леонов в РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:54:00+03:00
2025-03-20T11:10:00+03:00
энгельсский район
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Максим Леонов в Telegram-канале.Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий"."В настоящий момент по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях. Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По телефонам горячей линии на базе ЕДДС... собирается информация от жителей о повреждении имущества. Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям", - написал Леонов.
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энгельсский район
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энгельсский район, саратовская область, происшествия
Энгельсский район, Саратовская область, Происшествия
В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Энгельсском районе ввели режим ЧС муниципального уровня после атаки БПЛА

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Максим Леонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий".
"В настоящий момент по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях. Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По телефонам горячей линии на базе ЕДДС... собирается информация от жителей о повреждении имущества. Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям", - написал Леонов.
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Энгельсский районСаратовская областьПроисшествия
 
 
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