В Энгельсском районе ввели режим ЧС после атаки БПЛА
В Энгельсском районе ввели режим ЧС муниципального уровня после атаки БПЛА
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня ввели в Энгельсском районе Саратовской области после атаки беспилотников, сообщил глава района Максим Леонов в Telegram-канале.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, частично выбило окна в двух детских садах и школе, пострадали два человека. Позднее глава региона сообщил, что порядка 30 частных и дачных домов в Энгельсе повреждены, некоторые жители обратились за медицинской помощью. По его словам, из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация жителей близлежащих к объекту садовых некоммерческих товариществ. Глава района уточнил, что эвакуируют жителей СНТ "Малинки" и СНТ "Детский санаторий".
"В настоящий момент по поручению губернатора Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях. Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. По телефонам горячей линии на базе ЕДДС... собирается информация от жителей о повреждении имущества. Муниципальная комиссия начнет объезд адресов с выездом на место с целью фиксации повреждений и размера ущерба для оказания материальной помощи жителям", - написал Леонов.