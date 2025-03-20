https://ria.ru/20250320/engels-2006110638.html

Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T08:39:00+03:00

2025-03-20T08:39:00+03:00

2025-03-20T09:23:00+03:00

энгельс

происшествия

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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале."В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте уже работает управление региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью", — написал он.Бусаргин добавил, что поручил администрации района обойти всех граждан, чье имущество пострадало, чтобы узнать, какая помощь необходима, и проработать вопрос материальной поддержки.Губернатор до этого рассказал, что при атаке БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Он указал, что занятия в четверг в городских школах будут проходить в дистанционном режиме. Позднее глава региона добавил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. По данным Минобороны, российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 — над территорией Саратовской области.

https://ria.ru/20250319/kuban-2005936342.html

энгельс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энгельс, происшествия