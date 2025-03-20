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Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
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08:39 20.03.2025 (обновлено: 09:23 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/engels-2006110638.html
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:39:00+03:00
2025-03-20T09:23:00+03:00
энгельс
происшествия
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.&quot;В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте уже работает управление региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью&quot;, — написал он.Бусаргин добавил, что поручил администрации района обойти всех граждан, чье имущество пострадало, чтобы узнать, какая помощь необходима, и проработать вопрос материальной поддержки.Губернатор до этого рассказал, что при атаке БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Он указал, что занятия в четверг в городских школах будут проходить в дистанционном режиме. Позднее глава региона добавил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. По данным Минобороны, российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 — над территорией Саратовской области.
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энгельс, происшествия
Энгельс, Происшествия
Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

В Энгельсе БПЛА повредили около 30 частных домов и дач

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«

"В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте уже работает управление региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью", — написал он.

Бусаргин добавил, что поручил администрации района обойти всех граждан, чье имущество пострадало, чтобы узнать, какая помощь необходима, и проработать вопрос материальной поддержки.
Губернатор до этого рассказал, что при атаке БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Он указал, что занятия в четверг в городских школах будут проходить в дистанционном режиме.
Позднее глава региона добавил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. По данным Минобороны, российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 — над территорией Саратовской области.
Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Минобороны прокомментировали атаку украинских беспилотников на Кубани
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