Губернатор Саратовской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
В Энгельсе БПЛА повредили около 30 частных домов и дач
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
Последствия атаки ВСУ на городскую больницу в Энгельсе Саратовской области
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САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Около 30 частных и дачных домов в Энгельсе получили повреждения при атаке БПЛА на Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.
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"В Энгельсе в результате атаки БПЛА также оказались повреждены порядка 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. На месте уже работает управление региональной безопасности. Некоторые жители обратились за медицинской помощью", — написал он.
Бусаргин добавил, что поручил администрации района обойти всех граждан, чье имущество пострадало, чтобы узнать, какая помощь необходима, и проработать вопрос материальной поддержки.
Губернатор до этого рассказал, что при атаке БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Он указал, что занятия в четверг в городских школах будут проходить в дистанционном режиме.
Позднее глава региона добавил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. По данным Минобороны, российские средства ПВО ночью уничтожили 132 украинских беспилотника над территорией России, в том числе 54 — над территорией Саратовской области.