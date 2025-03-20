Рейтинг@Mail.ru
После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 20.03.2025 (обновлено: 07:56 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/engels-2006107793.html
После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов
После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов - РИА Новости, 20.03.2025
После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов
После повреждения окон в Энгельсской городской клинической больнице № 1 при атаке БПЛА на Саратовскую область потоки новых пациентов по экстренной помощи... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:53:00+03:00
2025-03-20T07:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратов
саратовская область
роман бусаргин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006106596_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0621fdcac92e1a7751f803b5643d2858.jpg
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. После повреждения окон в Энгельсской городской клинической больнице № 1 при атаке БПЛА на Саратовскую область потоки новых пациентов по экстренной помощи временно перераспределили в другие учреждения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения. На месте с профильным службами проговорили, что основные восстановительные работы необходимо провести сегодня, чтобы к вечеру больница вернулась к работе в штатном режиме. Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он также отметил, что восстановительные работы в остальных социальных учреждениях, пострадавших при атаке беспилотников, также будут проведены в сжатые сроки."Что касается других социальных учреждений, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006107480.html
энгельс
саратов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006106596_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3e4377336f1e4cc25974b116fab5805d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин
После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов

Бусаргин: в Энгельсе перераспределили пациентов после повреждения окон

© Губернатор Саратовской области Роман БусаргинВ больнице Энгельса после атаки БПЛА выбило стекла
В больнице Энгельса после атаки БПЛА выбило стекла - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
В больнице Энгельса после атаки БПЛА выбило стекла. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. После повреждения окон в Энгельсской городской клинической больнице № 1 при атаке БПЛА на Саратовскую область потоки новых пациентов по экстренной помощи временно перераспределили в другие учреждения, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший.
"Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения. На месте с профильным службами проговорили, что основные восстановительные работы необходимо провести сегодня, чтобы к вечеру больница вернулась к работе в штатном режиме. Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он также отметил, что восстановительные работы в остальных социальных учреждениях, пострадавших при атаке беспилотников, также будут проведены в сжатые сроки.
"Что касается других социальных учреждений, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами", - добавил глава региона.
После атаки БПЛА в больнице Энгельса выбило окна - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Число пострадавших при атаке БПЛА на Саратовскую область выросло до двух
Вчера, 07:46
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЭнгельсСаратовСаратовская областьРоман Бусаргин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала