После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов
Бусаргин: в Энгельсе перераспределили пациентов после повреждения окон
В больнице Энгельса после атаки БПЛА выбило стекла. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. После повреждения окон в Энгельсской городской клинической больнице № 1 при атаке БПЛА на Саратовскую область потоки новых пациентов по экстренной помощи временно перераспределили в другие учреждения, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший.
"Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения. На месте с профильным службами проговорили, что основные восстановительные работы необходимо провести сегодня, чтобы к вечеру больница вернулась к работе в штатном режиме. Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется", - написал Бусаргин в Telegram-канале.
Он также отметил, что восстановительные работы в остальных социальных учреждениях, пострадавших при атаке беспилотников, также будут проведены в сжатые сроки.
"Что касается других социальных учреждений, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами", - добавил глава региона.