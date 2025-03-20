https://ria.ru/20250320/engels-2006107793.html

После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов

После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов - РИА Новости, 20.03.2025

После повреждения окон в больнице Энгельса перераспределили пациентов

После повреждения окон в Энгельсской городской клинической больнице № 1 при атаке БПЛА на Саратовскую область потоки новых пациентов по экстренной помощи... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T07:53:00+03:00

2025-03-20T07:53:00+03:00

2025-03-20T07:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

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саратовская область

роман бусаргин

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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. После повреждения окон в Энгельсской городской клинической больнице № 1 при атаке БПЛА на Саратовскую область потоки новых пациентов по экстренной помощи временно перераспределили в другие учреждения, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. Он также сообщил, что занятия в четверг в школах Энгельса будут проходить в дистанционном режиме. По его словам, также частично выбило окна в двух детских садах и школе. Позднее глава региона сообщил, что за медицинской помощью в Энгельсе обратился второй пострадавший. "Пациентов и сотрудников Энгельсской городской клинической больницы № 1 перевели из помещений, в которых выбило окна в результате атаки БПЛА. Потоки пациентов по экстренной помощи временно перераспределили на другие учреждения. На месте с профильным службами проговорили, что основные восстановительные работы необходимо провести сегодня, чтобы к вечеру больница вернулась к работе в штатном режиме. Кроме того, оказался поврежден кислородный трубопровод. По оценке специалистов, ремонтные работы также удастся завершить в течение дня. На оказании медицинской помощи это не скажется", - написал Бусаргин в Telegram-канале.Он также отметил, что восстановительные работы в остальных социальных учреждениях, пострадавших при атаке беспилотников, также будут проведены в сжатые сроки."Что касается других социальных учреждений, пострадавших в результате атаки БПЛА, восстановительные работы будут проведены в кратчайшие сроки. Такая задача поставлена перед местной администрацией и профильными службами", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20250320/postradavshie-2006107480.html

энгельс

саратов

саратовская область

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происшествия, энгельс, саратов, саратовская область, роман бусаргин