https://ria.ru/20250320/engels-2006102943.html

Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА

Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025

Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки БПЛА на Энгельс сообщил, что занятия в энгельсских школах в четверг пройдут в дистанционном режиме. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:51:00+03:00

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2025-03-20T05:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

энгельс

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки БПЛА на Энгельс сообщил, что занятия в энгельсских школах в четверг пройдут в дистанционном режиме. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. "Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250320/gusev-2006102640.html

энгельс

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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин