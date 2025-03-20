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Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА - РИА Новости, 20.03.2025
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки БПЛА на Энгельс сообщил, что занятия в энгельсских школах в четверг пройдут в дистанционном режиме. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:51:00+03:00
2025-03-20T05:51:00+03:00
2025-03-20T05:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
энгельс
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин после атаки БПЛА на Энгельс сообщил, что занятия в энгельсских школах в четверг пройдут в дистанционном режиме. Ранее губернатор сообщил, что в результате атаки БПЛА частично выбиты окна в больнице в Энгельсе, пострадала женщина. "Занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном режиме. Перед местной администрацией совместно с профильным министерством поставлена задача оперативно оповестить родителей", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, энгельс, саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Энгельс, Саратовская область, Роман Бусаргин
Занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА
Бусаргин: занятия в школах Энгельса пройдут дистанционно после атаки БПЛА