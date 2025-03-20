https://ria.ru/20250320/ekaterinburg-2006111248.html
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение - РИА Новости, 20.03.2025
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:50:00+03:00
2025-03-20T08:50:00+03:00
2025-03-20T11:44:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ. Вечером во вторник возле православного храма в районе улицы Малышева в центре уральской столицы мужчина открыл стрельбу из пистолета. По данным следствия, помимо этого, в тот же вечер он стрелял из окна жилого дома в микрорайоне Вторчермет в сторону других окон. "Местному жителю 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы… С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html
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происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение
СК предъявил обвинение мужчине, устроившему стрельбу у храма в Екатеринбурге