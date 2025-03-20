Рейтинг@Mail.ru
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 20.03.2025 (обновлено: 11:44 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ekaterinburg-2006111248.html
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение - РИА Новости, 20.03.2025
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение
Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T08:50:00+03:00
2025-03-20T11:44:00+03:00
происшествия
россия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006150628_0:23:1689:973_1920x0_80_0_0_994baa9c6a6eb3c950b56324e0e4aab8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ. Вечером во вторник возле православного храма в районе улицы Малышева в центре уральской столицы мужчина открыл стрельбу из пистолета. По данным следствия, помимо этого, в тот же вечер он стрелял из окна жилого дома в микрорайоне Вторчермет в сторону других окон. "Местному жителю 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы… С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250314/detsad-2005043304.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006150628_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a648c093a3709ce2f14785deb01ad16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Екатеринбурга, устроившему стрельбу у храма, предъявили обвинение

СК предъявил обвинение мужчине, устроившему стрельбу у храма в Екатеринбурге

© Фото : СУ СК России по Свердловской области/TelegramМужчина, устроивший стрельбу около храма в центре Екатеринбурга
Мужчина, устроивший стрельбу около храма в центре Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : СУ СК России по Свердловской области/Telegram
Мужчина, устроивший стрельбу около храма в центре Екатеринбурга
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в хулиганстве мужчине, который устроил стрельбу около храма в центре Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ.
Вечером во вторник возле православного храма в районе улицы Малышева в центре уральской столицы мужчина открыл стрельбу из пистолета. По данным следствия, помимо этого, в тот же вечер он стрелял из окна жилого дома в микрорайоне Вторчермет в сторону других окон.
"Местному жителю 1995 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы… С учетом установленных обстоятельств следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Ситуация возле детского сада в Новой Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Полиция задержала участников конфликта со стрельбой у детсада в Москве
14 марта, 16:19
 
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала