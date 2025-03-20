https://ria.ru/20250320/ege-2006105621.html
Суд запретил Telegram-каналу распространять ответы на ОГЭ и ЕГЭ
Суд запретил Telegram-каналу распространять ответы на ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 20.03.2025
Суд запретил Telegram-каналу распространять ответы на ОГЭ и ЕГЭ
Останкинский суд Москвы по иску прокурора запретил распространять ответы на ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены Telegram-каналу, который занимается в том числе продажей... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T07:08:00+03:00
2025-03-20T07:08:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Останкинский суд Москвы по иску прокурора запретил распространять ответы на ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены Telegram-каналу, который занимается в том числе продажей подобных материалов, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что прокурор Северо-Восточного административного округа города Москвы обратился в суд с административным иском о признании информации запрещенной к распространению. В ходе проверки был выявлен Telegram-канал "ОТВЕТЫ ЕГЭ ОГЭ 2025", содержащий информацию по продаже ответов на Государственную итоговую аттестацию 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО. Прокурор сетовал на то, что доступ к ресурсу предоставляется без возрастных ограничений и неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним. Владельца канала установить не удалось. Из документов следует, что суд признал получение ответов на ЕГЭ нарушением положения федерального законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. Информация подобного рода, по мнению суда, направлена на получение конкурентных преимуществ, что нарушает принципы образования. За нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц суд признал размещенные в Telegram-канале сведения запрещенными к распространению. Решение суда от 18 марта подлежит немедленному исполнению, подчеркивается в документах.
https://ria.ru/20250320/ege-2006095946.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Суд запретил Telegram-каналу распространять ответы на ОГЭ и ЕГЭ
Останкинский суд запретил Telegram-каналу распространять ответы на ОГЭ и ЕГЭ
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Останкинский суд Москвы по иску прокурора запретил распространять ответы на ОГЭ, ЕГЭ и другие экзамены Telegram-каналу, который занимается в том числе продажей подобных материалов, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что прокурор Северо-Восточного административного округа города Москвы
обратился в суд с административным иском о признании информации запрещенной к распространению. В ходе проверки был выявлен Telegram-канал "ОТВЕТЫ ЕГЭ ОГЭ 2025", содержащий информацию по продаже ответов на Государственную итоговую аттестацию 2025 года для 9 и 11 классов, устные собеседования, олимпиады, тестирования МЦКО.
Прокурор сетовал на то, что доступ к ресурсу предоставляется без возрастных ограничений и неопределенному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним. Владельца канала установить не удалось.
Из документов следует, что суд признал получение ответов на ЕГЭ нарушением положения федерального законодательства, прав, свобод и законных интересов граждан, в том числе несовершеннолетних, на образование. Информация подобного рода, по мнению суда, направлена на получение конкурентных преимуществ, что нарушает принципы образования.
За нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц суд признал размещенные в Telegram-канале сведения запрещенными к распространению. Решение суда от 18 марта подлежит немедленному исполнению, подчеркивается в документах.