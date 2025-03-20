https://ria.ru/20250320/ege-2006095946.html

Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре

Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 20.03.2025

Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре

Ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:49:00+03:00

2025-03-20T02:49:00+03:00

2025-03-20T03:06:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий", - сказал Круглинский. По его словам, задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет. "После того, как варианты контрольных измерительных материалов сформированы, они шифруются и случайным образом распределяются по регионам и периодам проведения экзаменов. Ни один человек, задействованный в этом процессе, не знает заранее, какой вариант в тот или иной экзаменационный пункт попадет", - добавил замглавы Рособрнадзора. Кроме того, ведомство ежегодно проводит мониторинг тех якобы ответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете. "Не было ни одного случая, когда бы мы зафиксировали, что до начала экзамена в сети есть реальные контрольные измерительные материалы и ответы", - заключил Круглинский.

https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html

https://ria.ru/20250318/ekzamen-2005615828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)