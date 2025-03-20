Рейтинг@Mail.ru
Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:49 20.03.2025 (обновлено: 03:06 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ege-2006095946.html
Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре
Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре - РИА Новости, 20.03.2025
Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре
Ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:49:00+03:00
2025-03-20T03:06:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948191136_0:6:3334:1881_1920x0_80_0_0_948c5187bfd26bdf7f1e354072b89f6d.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский. "Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий", - сказал Круглинский. По его словам, задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет. "После того, как варианты контрольных измерительных материалов сформированы, они шифруются и случайным образом распределяются по регионам и периодам проведения экзаменов. Ни один человек, задействованный в этом процессе, не знает заранее, какой вариант в тот или иной экзаменационный пункт попадет", - добавил замглавы Рособрнадзора. Кроме того, ведомство ежегодно проводит мониторинг тех якобы ответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете. "Не было ни одного случая, когда бы мы зафиксировали, что до начала экзамена в сети есть реальные контрольные измерительные материалы и ответы", - заключил Круглинский.
https://ria.ru/20250312/ege-2004522843.html
https://ria.ru/20250318/ekzamen-2005615828.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948191136_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_88b69c43f5eb68c6617006f188ce438a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Ответы на ЕГЭ невозможно купить в интернете, заявили в Рособрнадзоре

Замглавы Рособрнадзора Круглинский: купить ответы на ЕГЭ в интернете невозможно

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСдача единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Ответы на ЕГЭ купить в интернете невозможно, не было ни одного случая, когда задания экзамена появлялись в сети до начала аттестации, сообщил РИА Новости замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.
"Это полностью исключено. ЕГЭ отличает очень высокая степень защищенности экзаменационных заданий", - сказал Круглинский.
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
В Рособрнадзоре ответили на вопрос об увеличении времени на написание ЕГЭ
12 марта, 13:59
По его словам, задания и варианты экзаменационных работ разрабатываются в закрытом помещении, где нельзя пользоваться средствами связи, также там нет доступа в интернет.
"После того, как варианты контрольных измерительных материалов сформированы, они шифруются и случайным образом распределяются по регионам и периодам проведения экзаменов. Ни один человек, задействованный в этом процессе, не знает заранее, какой вариант в тот или иной экзаменационный пункт попадет", - добавил замглавы Рособрнадзора.
Кроме того, ведомство ежегодно проводит мониторинг тех якобы ответов, которые публикуются и предлагаются к продаже в интернете. "Не было ни одного случая, когда бы мы зафиксировали, что до начала экзамена в сети есть реальные контрольные измерительные материалы и ответы", - заключил Круглинский.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В Рособрнадзоре сообщили о готовности к проведению досрочного периода ЕГЭ
18 марта, 02:53
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала