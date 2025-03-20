https://ria.ru/20250320/efimov-2006157827.html

Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году

Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году - РИА Новости, 20.03.2025

Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году

Строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Теплый Стан" в Москве планируют начать в 2027 году, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:12:00+03:00

2025-03-20T14:12:00+03:00

2025-03-20T14:12:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

сергей собянин

максим гаман

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Теплый Стан" в Москве планируют начать в 2027 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участок бывшей промзоны "Теплый Стан" площадью 16,78 гектара реорганизует инвестор по программе комплексного развития территорий. По проекту здесь запланировано возведение общественно-деловых и производственных объектов общей площадью более 158,27 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкмоплекса.В сообщении уточняется, что по договору с инвестором в 2027 начнется строительство четырех многофункциональных деловых комплексов. Их общая площадь составит 80,6 тысячи "квадратов".Планируется, что комплексы будут готовы в декабре 2030 года, на данный момент уже утвердили проект планировки территории.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что кроме деловых комплексов на участке хотят возвести офисы, магазины, рестораны, отделения банков и объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры.Работа в рамках программы КРТ ведется по поручения мэра столицы Сергея Собянина.

https://ria.ru/20250320/efimov-2006088333.html

https://ria.ru/20250319/efimov-2005921306.html

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман