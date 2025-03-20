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Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году - РИА Новости, 20.03.2025
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14:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/efimov-2006157827.html
Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году
Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году - РИА Новости, 20.03.2025
Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году
Строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Теплый Стан" в Москве планируют начать в 2027 году, сообщил... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:12:00+03:00
2025-03-20T14:12:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Теплый Стан" в Москве планируют начать в 2027 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Участок бывшей промзоны "Теплый Стан" площадью 16,78 гектара реорганизует инвестор по программе комплексного развития территорий. По проекту здесь запланировано возведение общественно-деловых и производственных объектов общей площадью более 158,27 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкмоплекса.В сообщении уточняется, что по договору с инвестором в 2027 начнется строительство четырех многофункциональных деловых комплексов. Их общая площадь составит 80,6 тысячи "квадратов".Планируется, что комплексы будут готовы в декабре 2030 года, на данный момент уже утвердили проект планировки территории.В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что кроме деловых комплексов на участке хотят возвести офисы, магазины, рестораны, отделения банков и объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры.Работа в рамках программы КРТ ведется по поручения мэра столицы Сергея Собянина.
https://ria.ru/20250320/efimov-2006088333.html
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градостроительный комплекс москвы, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, максим гаман
Градостроительный комплекс Москвы, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Максим Гаман
Ефимов: работы на части бывшей промзоны в Москве начнут в 2027 году

Ефимов: работы на части бывшей промзоны "Теплый Стан" могут начать в 2027 году

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Строительство в рамках программы комплексного развития территории (КРТ) на участке бывшей промзоны "Теплый Стан" в Москве планируют начать в 2027 году, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Участок бывшей промзоны "Теплый Стан" площадью 16,78 гектара реорганизует инвестор по программе комплексного развития территорий. По проекту здесь запланировано возведение общественно-деловых и производственных объектов общей площадью более 158,27 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкмоплекса.
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В сообщении уточняется, что по договору с инвестором в 2027 начнется строительство четырех многофункциональных деловых комплексов. Их общая площадь составит 80,6 тысячи "квадратов".
Планируется, что комплексы будут готовы в декабре 2030 года, на данный момент уже утвердили проект планировки территории.
В свою очередь глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман рассказал, что кроме деловых комплексов на участке хотят возвести офисы, магазины, рестораны, отделения банков и объекты инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Работа в рамках программы КРТ ведется по поручения мэра столицы Сергея Собянина.
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