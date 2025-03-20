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Ефимов: в Москве за 14 лет за счет города возвели 37 объектов культуры - РИА Новости, 20.03.2025
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09:12 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/efimov-2006088333.html
Ефимов: в Москве за 14 лет за счет города возвели 37 объектов культуры
Ефимов: в Москве за 14 лет за счет города возвели 37 объектов культуры - РИА Новости, 20.03.2025
Ефимов: в Москве за 14 лет за счет города возвели 37 объектов культуры
В Москве с 2011 года за счет средств города в рамках Адресной инвестиционной программы было возведено 37 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:12:00+03:00
2025-03-20T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве с 2011 года за счет средств города в рамках Адресной инвестиционной программы было возведено 37 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С 2011 года в Москве за счет городского бюджета под кураторством Департамента гражданского строительства возвели 37 объектов культуры общей площадью 152 тысячи квадратных метров. В прошлом году в столице построили два культурно-досуговых центра общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, а также установили два памятника видным деятелям отечественной истории", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он уточнил, что новые объекты были построены в Тверском районе, Замоскворечье, Южном Медведкове, Северном Бутове и других.Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что всего по программе за 14 лет построили и реконструировали 25 объектов, подведомственных департаменту.В сообщении отмечается, что в 2024 году было завершено строительство культурно-досугового центра в Северном Бутове площадью свыше трех тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20250319/efimov-2005921306.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве за 14 лет за счет города возвели 37 объектов культуры

Ефимов: с 2011 года в Москве на средства города возвели 37 культурных объектов

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве с 2011 года за счет средств города в рамках Адресной инвестиционной программы было возведено 37 объектов культуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С 2011 года в Москве за счет городского бюджета под кураторством Департамента гражданского строительства возвели 37 объектов культуры общей площадью 152 тысячи квадратных метров. В прошлом году в столице построили два культурно-досуговых центра общей площадью около 12 тысяч квадратных метров, а также установили два памятника видным деятелям отечественной истории", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Он уточнил, что новые объекты были построены в Тверском районе, Замоскворечье, Южном Медведкове, Северном Бутове и других.
Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин рассказал, что всего по программе за 14 лет построили и реконструировали 25 объектов, подведомственных департаменту.
В сообщении отмечается, что в 2024 году было завершено строительство культурно-досугового центра в Северном Бутове площадью свыше трех тысяч квадратных метров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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